Überlingen 22. März 2020, 08:30 Uhr

Heimat – A-Z – Heute L wie Landesgartenschau

Die Lage am See verleiht der Veranstaltung ein besonderes Flair und eröffnet den Machern ein breites Spektrum an Möglichkeiten. Wann die Landesgartenschau eröffnet wird, ist aufgrund der Corona-Pandemie derzeit unklar.