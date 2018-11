530 Seiten dick und fast eineinhalb Kilo schwer – der Entwurf für den Haushaltsplan 2019 hat es in sich: satte Investitionen, einen großen Sozialetat und die ersten Schulden seit elf Jahren. Am Dienstag legen Landrat Lothar Wölfle und Finanzdezernent Uwe Hermanns dem Kreistag den Haushaltsplanentwurf für 2019 vor. Er verzeichnet im Bereich der laufenden Einnahmen und Ausgaben einen Überschuss von rund 12 Millionen Euro. „Den brauchen wir auch, um die notwendigen Investitionen finanzieren zu können“, sagt Wölfle.

Investitionen: Mit 120 Euro pro Person plant der Kreis im kommenden Jahr und steht damit im Landesvergleich an der Spitze. 7,5 Millionen Euro steckt der Kreis in den Straßen- und Radwegebau. Allein die bereits begonnene Ortsumfahrung Kehlen wird im kommenden Jahr 4,3 Millionen Euro kosten, die Sanierungsarbeiten an der Kreisstraße zwischen Frickingen und Leustetten schlagen mit 1,5 Millionen zu Buche und ein Radweg zwischen Ahausen und Buggensegel mit 600 000 Euro. 6,2 Millionen Euro sollen im kommenden Jahr in die Sanierung des Bildungszentrums Markdorf fließen, weitere 22 Millionen bis 2022. „Das ist nach 50 Jahren einfach erforderlich. Wir machen da alles, was zeitgemäß ist, auch energetisch, was Heizung, Fassade und Dämmung angeht“, sagt Wölfle. Zunächst werden Sporthalle und naturwissenschaftliche Fachräume auf den neuen Stand gebracht.



Schulden: Für das Bildungszentrum ist auch der Kredit, den der Landkreis bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) aufnehmen wird. „Zum ersten Mal seit elf Jahren machen wir neue Schulden“, sagt Wölfle und erinnert daran, dass der Landkreis seit 2007 seine Schuldenlast von damals 60 Millionen Euro auf heute 21,5 Millionen gesenkt hat. Aber die Bundesregierung machte ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen konnte: Für kommunale Vorhaben, die den CO2-Ausstoß senken, gibt es günstige Kredite und Zuschüsse. Für den Kredit von 3,5 Millionen Euro, den der Bodenseekreis aufnimmt, zahlt er in zehn Jahren Laufzeit etwa 17 000 Euro Zinsen – und bekommt rund 600 000 Euro dazu. „Kurz und gut: Das Ding ist ein Geschäft“, sagt Wölfle. Voraussetzung ist, dass die Sanierung den KfW-70-Standard, eine Norm für Energieeffizienz, erreicht.



Darlehen: Der Kreis gewährt auch Darlehen: 4 Millionen Euro an das regionale Innovations- und Technologietransfer-Zentrum (Ritz) im Friedrichshafener Fallenbrunnen und 2,3 Millionen an den Flughafen Friedrichshafen.



Sozialausgaben: Den größten Posten bei den Ausgaben bilden wie jedes Jahr die Sozialleistungen. Mit 173 Millionen Euro gibt der Bodenseekreis über die Hälfte seines Etats für Transferleistungen aus, für Sozialhilfe, Grundsicherung für Arbeitssuchende, Hilfen für junge Menschen und ihre Familien sowie für Flüchtlinge und Aussiedler. Die Kosten im Bereich Asyl sind dabei rückläufig: Im vergangenen Jahr waren es 3,2 Millionen Euro, jetzt noch 2,8 Millionen. 700 Plätze für Flüchtlinge hält der Kreis noch vor. „Eigentlich bräuchten wir keine 700 mehr, aber zwei Drittel der Gemeinden kommen im Moment ihren Verpflichtungen zur Unterbringung der Flüchtlinge in Anschlussunterkünften noch nicht nach“, sagt Wölfle.

Von der Kameralistik zur Doppik

Es ist der vierte Haushaltplan, der nach den Regeln der Doppik aufgestellt wird. „Kaufmännische Buchführung mit öffentlich-rechtlichem Touch“, nennt es Wölfle. Doppik bedeutet doppelte Buchführung in Kosten. Die freie Wirtschaft praktiziert diesen Buchführungsstil als kaufmännische Rechnungslegung schon lange. Sie bezieht Schulden, Güter und Außenstände ein und bietet ein genaueres Bild der Geschäftslage. Wie in den meisten Verwaltungen war im Bodenseekreis bis 2015 die kameralistische Buchführung mit einer Einnahme-Überschuss-Rechnung üblich.

„Wir sind sehr vorsichtig an das neue System herangegangen und haben in die ersten Haushalte einige Puffer eingebaut“, sagt Wölfle. Jetzt liegt der Jahresabschluss für 2016 und der vorläufige für 2017 vor. Beide weisen Überschüsse aus. „Langsam kommen wir wieder in normales Fahrwasser und können diese Puffer abschmelzen.“ Konkret heißt das, dass das Landratsamt in vielen Fällen für 2019 die gleichen Zahlen zugrunde legt wie 2018. Zwar werden die Gehälter durch die nächste Tarifrunde steigen, die Einnahmen aus der Grunderwerbssteuer eher sinken. „Aber insgesamt bin ich sicher, dass wir so hinkommen werden“, sagt Wölfle. Einen ausgeglichenen Haushalt gibt es in der Doppik nicht mehr. Aber im vorgelegten Haushaltsentwurf des Bodenseekreises reicht der erwirtschaftete Überschuss aus, um die Investitionen zu finanzieren.

Eckpunkte des Haushalts Aufwendungen von knapp 312 Millionen Euro stehen Erträge von fast 324 Millionen gegenüber. Dazu trägt die um 8,6 Millionen auf 104,8 Millionen Euro gestiegene Kreisumlage bei. 173 Millionen Euro gibt der Kreis für Transferleistungen im Sozialbereich aus. Dazu gehören Grundversorgung und Sozialhilfe, Grundsicherung für Arbeitslose, Unterstützung von Familien, Flüchtlingen und Menschen mit Behinderungen. Zweitgrößter Posten sind mit 58,6 Millionen Euro Personalausgaben, gefolgt von 48,1 Millionen Euro für Sach- und Dienstleistungen. Die voraussichtliche Liquidität wird zu Jahresbeginn rund 12,5 Millionen Euro betragen, bei Rücklagen von knapp 13 Millionen. Zu Jahresbeginn hat der Kreis 21,5 Millionen Euro Schulden und 35 Millionen Rücklagen.

