Bodenseekreis 04. Januar 2020, 15:37 Uhr

Gute Aussichten für große und kleine Patienten: In den Arztpraxen der Region konnten Nachfolger gefunden werden – insgesamt bleibt die Suche nach Ärzten aber schwierig

In der Bermatinger Praxis für Kinderheilkunde und Jugendmedizin steigt Petra Ratzinger ein, um die Praxis in Zukunft ganz zu übernehmen. Auch in Kluftern konnten für die Gemeinschaftspraxis Reich und Polzer Nachfolger gefunden werden. Wir stellen Ihnen die Ärzte vor und haben nachgefragt, was sie Suche nach Nachfolgern für Arztpraxen so schwierig macht.