Die Grünen haben in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik des Kreistags am 2. Juli den Antrag gestellt, mit der weiteren Planung für die Südumfahrung Markdorf wenigstens so lange zu warten, bis der Verlauf der Trasse B 31-neu beschlossen ist. Die Mehrheit im Kreistag habe diesen Antrag zurückgewiesen und entschieden, die Mittel für die weiteren Planungsleistungen der Südumfahrung freizugeben. Das schreiben die Grünen in einer Pressemitteilung.

Beurteilung der Faktenlage „durfte keine Rolle spielen“

In der Mitteilung heißt es, die Grünen hätten in der Ausschusssitzung erfahren müssen, dass weitere Veränderungen in der Beurteilung der Faktenlage „keine Rolle spielen durften“. Die Fakten, die als Grundlage für den Bürgerentscheid 2003 gegolten hätten, hätten sich in wesentlichen Teilen verändert. Die prognostizierte Verkehrsentlastung für Markdorf habe sich laut Verkehrsgutachter mehr als halbiert.

Kosten für knapp drei Kilometer Straße verfünffacht

Dafür hätten sich die Kosten für knapp drei Kilometer lange Straße mehr als verfünffacht und lägen heute bei knapp 30 Millionen Euro. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis des Baus der Südumfahrung sei damit in einer kaum mehr vertretbaren Art und Weise gesunken, kritisieren die Grünen.

Stadt Markdorf braucht Geld dringend für eigene Großprojekte

Der Kostenanteil der Stadt Markdorf und der des Kreises lägen statt der ursprünglich angenommenen 1,67 Millionen heute bei je 8,45 Millionen Euro. Der Betrag sei für Markdorf eine reine Freiwilligkeitsleistung, denn die Stadt müsse sich formal nicht finanziell an der Straßenbaumaßnahme beteiligen. Die Stadt brauche das Geld dringend für eigene Großprojekte. In der Bevölkerung werde die Südumfahrung immer mehr infrage gestellt. Schon beim Bürgerentscheid vor 16 Jahren sei nur eine knappe Mehrheit von 54 Prozent dafür gewesen.

Neue Trasse entlastet Ortdurchfahrt deutlich

Die Grünen schreiben weiter: „Die Neuplanung der B 31 zwischen Meersburg und Immenstaad und der darauffolgende Ausbau wird derzeit mit Hochdruck vorangetrieben und soll als Bündelungstrasse B 31/B 30 wesentliche Teile des Verkehrs aufnehmen.“ Damit werde die Ortsdurchfahrt von Markdorf deutlich entlastet. Die Fraktion der Grünen habe deshalb in der Ausschusssitzung einen Antrag auf Zurückstellung der Entscheidung zur Weiterplanung gestellt, bis die Festlegung der Trasse B 31 beschlossen sei. Auf dieser Faktenlage müsse dann eine öffentliche Diskussion über die Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit der Südumfahrung stattfinden.

Kreistag nur noch geschäftsführend im Amt

Daher sei es absolut unverständlich, dass in der Ausschusssitzung des Kreistags die weitere Vergabe der Planungsschritte eins bis sechs in einer Höhe von 825 000 Euro „von Landrat Wölfle und mit den Stimmen der CDU und Freien Wählern durchgepeitscht“ worden sei. Und dies mit den Stimmen der bisherigen Kreistagmitglieder, obwohl dieser Kreistag seit dem Wahlergebnis vom Mai 2019 nur noch geschäftsführend im Amt sei.