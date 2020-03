Bodenseekreis vor 4 Stunden

Großer Andrang und teils chaotische Szenen bei Entsorgungszentren im Kreis: Landratsamt erlässt Regelungen

Viele Menschen nutzen das ungeplante Mehr an freier Zeit derzeit offenbar dazu, Keller und Garten aufzuräumen und müssen anschließend Grünschnitt, Sperrmüll und andere Abfälle entsorgen. Entsprechend groß ist in diesen Tagen der Andrang an den Wertstoffhöfen und Entsorgungszentren. Das Landratsamt hat jetzt Regeln aufgestellt und appelliert an die Bürger, private Entrümpelungsaktionen zu verschieben.