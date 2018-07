Vor 25 Jahren, am 1. Juli 1993, hat die Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB), im Volksmund Geißbockbahn genannt, ihren Betrieb aufgenommen. "Die BOB ist ein Erfolgsmodell, das man so nicht erwarten konnte", sagt Norbert Schültke, BOB-Geschäftsführer, mit Blick auf die bisherige Entwicklung. Damals sei sie aus der Not geboren worden, weil sich die Deutsche Bahn (DB), damals noch Bundesbahn, aus der Fläche zurückgezogen hatte und viele Haltepunkte nicht mehr bediente.

Was kommt nach der Elektrifizierung?

Dass sich daraufhin in Oberschwaben Kommunen zusammenschlossen, sei belächelt worden. Viele hätte einen dauerdefizitären Betrieb vorausgesagt, ein Millionengrab. "Heute fahren knapp über 5300 Menschen täglich mit der BOB, davon allein über 1000 Abonnenten", so Schültke: "Man hat mehr erreicht, als man jemals hoffen konnte." In der finanziellen Gesamtbilanz der 25 Jahre stehe ein Plus. Doch es gibt neue Herausforderungen, bei denen das "Erfolgsmodell" Geißbockbahn 2023 unter die Räder kommen könnte. Bis dahin hat die BOB das Recht auf dem Südbahnabschnitt zu fahren, auch wenn Ende 2021/Anfang 2022 die Elektrifizierung abgeschlossen ist.

Monatelanger Ersatzverkehr auf der Strecke

Allerdings werden eben diese Arbeiten auf der Südbahn 2020/2021 zu monatelangem Ersatzverkehr auf den Streckenabschnitten zwischen Friedrichshafen und Aulendorf führen und voraussichtlich negative Auswirkungen auf die Fahrgastzahlen haben. "Wir hatten ja schon quasi eine Testphase im Frühjahr 2017 mit der sechswöchigen Vollsperrung im Bereich des Bahnhofs Friedrichshafen aufgrund von Umbauarbeiten, wo wir Schienenersatzverkehr organisieren mussten", so Schültke, "mit den verbundenen Nachteilen längere Fahrzeiten, Umwege, Straßenbaustellen in der Stadt und und und.

Rückgang von 0,4 Prozent

Das hat tatsächlich dazu geführt, dass wir weniger Fahrgäste im Schnitt zählen konnten." Über das Jahr 2017 gerechnet, bedeutete dies einen Rückgang von 0,4 Prozent. Derzeit gebe es bereits Gespräche, wie der Schienenersatzverkehr in der Um- und Ausbauphase der Südbahnstrecke organisiert werden kann. Dennoch, so Schültke: "Wir rechnen hier mit deutlichen Fahrgastrückgängen. Das wird sich auf das betriebswirtschaftliche Ergebnis auswirken, keine Frage."

Ausschreibung der Strecke 2019

Zum anderen stellt sich die Frage, ob die BOB nach 2023 noch zwischen Friedrichshafen und Aulendorf verkehren darf. Die Südbahn als Ganzes (von Ulm bis Friedrichshafen/Lindau) oder in Teilabschnitten wird 2019 neu ausgeschrieben. Die Gesamtstrecke könne die BOB als reine Verkehrsmanagementgesellschaft nicht abdecken, so Schültke. Besser für die BOB wäre eine Ausschreibung in zwei Teilabschnitten. Schültke und Ravensburgs Oberbürgermeister und BOB-Beiratsvorsitzender Daniel Rapp appellierten deshalb kürzlich beim Festakt zum 25-jährigen Jubiläum an Verkehrsminister Winfried Hermann, der BOB eine faire Chance zu geben, was er laut Schültke zusagte.

Gespräche mit Kommunen laufen

Ein weiteres Problem sei, dass das Land in seiner Grundkonzeption zusätzliche Nahverkehre in der Region, wie heute für Berufspendler und Schüler, nicht vorsieht. "Das Land sagt, wenn die Region diesen zusätzlichen Verkehr will, muss sie ihn selbst bezahlen", so Schültke. Dazu müssten die Kommunen bereit sein. Entsprechende Gespräche werden geführt. Positiv: Für eine Umstellung auf Triebfahrzeuge mit Strom gebe es ein attraktives Finanzierungsmodell durch eine Landesgesellschaft, erläutert Schültke.

Andere Strecke als Zukunftsvariante

Eine Zukunftsvariante ist, sollte die Geißbockbahn auf der Südbahn nicht zum Zuge kommen, dass die BOB die Bodenseegürtelbahn bis Radolfzell bedient. Derzeit gebe es dort noch keine Planung zur Elektrifizierung, so Schültke. Er gehe davon aus, dass selbst wenn man heute einen fertigen Plan hätte, frühestens ab 2025 gebaut werden könnte. Minister Hermann hatte erklärt, das Bahnnetz im Land bis 2025 weitgehend zu elektrifizieren. Davon abgesehen komme es auch hier auf die Inhalte der Ausschreibung an, die ebenfalls 2019 für ab 2023 erfolgen soll, erläutert Schültke. Aber: Die BOB-Gesellschafter Stadt und Kreis Ravensburg (25 beziehungsweise 17,5 Prozent) sowie Meckenbeuren (zehn Prozent) liegen nicht an der Bodenseegürtelbahn. Der Bodenseekreis (20 Prozent) und vermutlich die TWF/Stadt Friedrichshafen (27,5 Prozent) hätten Interessen und vielleicht andere.

Kurze Geschichte der BOB Die Historie der Bodensee-Oberschwaben-Bahn beginnt mit der Aufgabe der Bahnhöfe Kehlen, Oberzell, Weißenau, Niederbiegen und Mochenwangen durch die Bahn 1988/1989. Von der Bedeutung einer regionalen Verbindung überzeugt, entsteht am 15. Oktober 1991 die Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH mit den fünf Gesellschaftern Technische Werke Friedrichshafen, Stadt Ravensburg, Gemeinde Meckenbeuren und den Kreisen Bodenseekreis und Ravensburg. Die Gesellschaft kaufte Triebwagen, derzeit sind es neun Regioshuttle. Gewartet werden sie von der Hohenzollerischen Landesbahn AG (HzL) und gefahren von Triebfahrzeugführern der DB ZugBus Regionalverkehr Alb-Bodensee (RAB). Die Strecke und die Haltepunkte werden 1997/1998 erweitert. 2002 nutzen erstmals über eine Million Fahrgäste jährlich die BOB. (wex)

