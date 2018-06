Es gibt Menschen, die gerne grillen, aber kein Fleisch essen. Was für echte Grillfans auf den ersten Blick absurd klingen mag, findet immer mehr Anhänger. Denn auf dem Grill lässt sich viel mehr zubereiten, als nur das Altbekannte. So kommen auch Vegetarier oder Veganer auf ihre Kosten.

Fische eignen sich hervorragend für den Rost, etwa Dorade, Forelle, Saibling, Felchen oder Wolfsbarsch, natürlich auch Garnelen oder Tintenfisch. Markus Meichle, Geschäftsführer des Fischhandels Meichle GmbH in Friedrichshafen, kennt sich bestens damit aus, nicht nur beruflich. „Im Grunde sind alle ganzen Fische perfekt zum Grillen“, so Meichle. Er rät allerdings dazu, die Meerestiere in spezielle Fischzangen zu spannen, damit sie nicht über dem Rost zerfallen.

Markus Meichle von der Fischhandlung Meichle aus Friedrichshafen empfiehlt, möglichst ganze Fische auf den Grill zu legen. | Bild: Kerstin Mommsen

In der Regel müssen ganze Fische nicht mehr ausgenommen zu werden, denn im Handel sind Fische zu kaufen, deren Innereien bereits entfernt wurden. „Es lohnt sich, den Fisch mit Kräutern, Gemüse oder Knoblauch zu füllen“, rät Meichle. Denn das zarte Fleisch nimmt den Geschmack über der Glut gut auf und wird so zur kulinarischen Raffinesse.

Kräuter wie Thymian, Rosmarin, Petersilie, Dill, Estragon, Minze, Basilikum und Gewürze wie Fenchel oder Chili sind für gegrillten Fisch eine gute Wahl. Vor dem Grillen sollten die ganzen Fische in Abständen von ein bis drei Zentimetern auf beiden Seiten quer eingeschnitten werden. Zudem ist es sinnvoll, Fisch und Grillrost gut einzuölen, damit die Haut nicht am Rost kleben bleibt.

Wer keine Gräten mag, greift zum Filet

„Wer keine Lust hat, sich mit Gräten auseinanderzusetzen, sollte auf Filet setzen“, rät Meichle. Die Filets sollten allerdings in einer Aluschale oder in Alufolie verpackt über die Glut gelegt werden, da sie sehr empfindlich sind. In die Schale können nach Belieben und Geschmack ebenfalls Kräuter oder Gemüse hinzugefügt werden. Ein guter Tipp ist es auch, nach dem Garen noch etwas Wein oder Fischfond dazugeben. Wichtig ist auch in diesem Falle, die Folie oder Schale von innen gut zu fetten.

Ein weiterer Fischklassiker sind Lachs- oder Thunfischsteaks, die über der Glut besonders gut garen. Wunderbare Variationen ergeben auch Marinaden, in die die Fischfilets vor dem Grillen eingelegt werden können. Eine japanische Teryaki-Marinade ist leicht zu machen, die Ingredienzen sind Ingwer, Knoblauch, eine kleine Chilischote, Sojasauce, etwas brauner Zucker und Ahornsirup. Ingwer, Knoblauch und Chili werden fein geschnitten und mit den anderen Zutaten vermischt. Anschließend werden die Fischfilets für einige Stunden oder über Nacht darin mariniert.

So ist und bleibt der Fisch auch frisch

Ganz wichtig, so Fischprofi Markus Meichle, ist es, den Fisch gekühlt zu lagern, erst etwa eine Stunde vor der Zubereitung sollte er aus dem Kühlschrank genommen werden. Fisch hält sich so einige Tage, auch wenn hier die Regel „je früher desto besser“ gilt, wie Meichle betont. Einen frischen Fisch erkennt man übrigens daran, dass die Kiemen rot sind. „Auch der Glanz der Augen ist wichtig, ebenso wie die Festigkeit des Fleisches“, erklärt Meichle.

Und wie verarbeitet man einen Fisch richtig? Alexander Schäfer von der Fischhandlung Rudolf Meichle in Friedrichshafen zeigt es Ihnen im Video.

Video: Kerstin Mommsen

Eine leckere Alternative zu Fleisch oder Fisch ist Käse. Grillkäse gibt es mittlerweile in vielen Supermärkten zu kaufen, lecker ist ein Gemüsepaket aus Tomaten, Knoblauch, Zwiebeln, Zucchini und Feta, das in Alufolie eingewickelt ist. Auch Halloumi, Gorgonzola oder Ziegenkäse schmecken wunderbar, wenn sie auf der Glut gegart werden – Rezept-Variationen gibt es zuhauf.

Aber auch Veganer können grillen. Eine, die davon ein Lied singen kann, ist Deutschlands Vorzeige-Veganerin Katharina Kuhlmann aus Überlingen. Veganer verzichten auf alle Nahrungsmittel tierischen Ursprungs. Seit acht Jahren ernährt sich Katharina Kuhlmann ausschließlich vegan und ist Food-Kolumnistin beim Vegan-Magazin.

Katharina Kuhlmann ist überzeugte Veganerin und grillt trotzdem gerne. | Bild: Uli Lancé

„Ich habe sicher keine Angst vor dem Feuer“, sagt sie schmunzelnd. „Ich liebe ganz klassisch Gemüse auf dem Grill.“ Bei der 40-Jährigen kommen Maiskolben, aber auch Zucchini und Auberginen auf den Rost. „Für alle, die noch etwas mehr wollen, gibt es mittlerweile vegane Burger in den Supermärkten“, sagt Katharina Kuhlmann. „Die schmecken mittlerweile tatsächlich gar nicht so schlecht.“

Außerdem empfiehlt sie selbstgemachte Frikadellen. Da sind Zwiebeln und verschiedenes Gemüse drin. Dann kann man das Ganze entweder mit Soja-Granulat oder Süßlupinen-Schrot aus der Region binden. Hierzu bieten sich außerdem Johannisbrotkernmehl oder rote Kidneybohnen an. Was das Grillen angeht, gehört Katharina Kuhlmann zu den Kohle-Grillern. Außerdem hat die Überlingerin noch einen Geheimtipp für den Rost: „Ich empfehle jedem, mal eine Scheibe Ananas auf den Grill zu legen. Das ist verdammt lecker.“

Tofu, Seitan und Tempeh sind Alternativen zu Fleisch

Statt der allgegenwärtigen Würstchen gibt es auch die Möglichkeit, Tofu zu verwenden. In jedem gut sortierten Supermarkt gibt es Tofu in Würstchen- oder Steakform oder als fertige Burger-Patties. Tofu besteht aus Sojabohnen und ist geschmacklich neutral, muss deswegen mariniert werden. Alternativen dazu sind Seitan und Tempeh.

Ersteres besteht aus Weizeneiweiß und ist wegen seiner fleischähnlichen Konsistenz beim veganen Grillen beliebt. Tempeh wird aus fermentierten Sojabohnen gewonnen und schmeckt würzig-nussig. Das gilt auch für Gemüse, das man am besten in Schalen oder Päckchen auf den Grill legt. Geeignet sind wasserarme Sorten wie Pilze, Zucchini, Süßkartoffeln oder Mais.

Weitere Rezepte rund Tipps von Grill-Profis aus der Region finden Sie auf www.suedkurier.de/grillen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein