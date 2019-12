von Mona Lippisch

Momentan sieht es am Bodensee statt weißen Weihnachten eher nach buntem Frühling aus. So wurden in der vergangenen Woche in Ailingen beispielsweise 18 Grad Celsius gemessen. Für die Weihnachtsfeiertage sagen Experten zwar kühlere Temperaturen voraus, Schnee an Weihnachten bleibt aber wohl ein Traum.

„Am Bodensee ist es an Weihnachten grün“, bestätigt Meteorologe Jürgen Schmidt von Wetterkontor. Experte Jürgen Hieber von der Wetterwarte Süd schließt sich dieser Prognose an: „Weiße Weihnachten wird es am Bodensee nicht geben.“

So schön kann ein Wintertag sein: Das Bild ist Anfang Januar 2017 bei Überlingen entstanden. | Bild: Hanspeter Walter

Eine genaue Vorhersage für die Weihnachtsfeiertage gestalte sich in diesem Jahr aber schwierig. „Die verschiedenen Modelle weisen für die Feiertage auf eine völlig unterschiedliche Wetterentwicklung hin“, sagt Jürgen Hieber.

Bodenseekreis Gibt es dieses Jahr weiße Weihnachten am Bodensee? Die Wahrscheinlichkeit liegt bei etwa 20 Prozent Das könnte Sie auch interessieren

Wetter am 24. Dezember: Regnerisch

Nach aktuellem Stand wird das Wetter an Heiligabend voraussichtlich wechselhaft mit Regen. Wolken dominieren das Bild am Himmel. Nach Einschätzung der Experten wird es recht windig. „Die Tiefstwerte liegen bei etwa 3 bis 5 Grad Celsius, die Höchstwerte bei rund 7 bis 8 Grad Celsius“, sagt Meteorologe Hieber.

So schön kann ein Wintertag sein: Das Bild ist Anfang Januar 2017 bei Überlingen entstanden. | Bild: Hanspeter Walter

An den Weihnachtsfeiertagen dominieren Nebel und Hochnebel das Wettergeschehen. Ein paar sonnige Phasen seien dennoch möglich. Am 25. Dezember rechnen die Experten mit Temperaturen zwischen 3 und 7 Grad Celsius.

Voraussichtlich am 2. Weihnachtsfeiertag trocken

„Der 2. Feiertag scheint dann trocken zu bleiben“, prognostiziert Schmidt. Die Temperaturen liegen tagsüber bei etwa fünf bis sechs Grad, in den Nächten könne es zu Frost kommen.

Bodenseekreis Als der Bodensee erstarrte: Wie die Seegfrörne von 1963 die Bodenseeschifffahrt zum Erliegen brachte und Menschenleben kostete Das könnte Sie auch interessieren

An den Tagen zwischen Weihnachten und Silvester gibt es am Bodensee ruhiges Hochdruckwetter. „Es stellt sich voraussichtlich eine ruhige und meist vom Nebel oder Hochnebel dominierte Wetterlage ein“, fasst Jürgen Hieber zusammen. Etwas unbeständigeres Wetter könnte es zum Jahreswechsel geben, doch dies sei derzeit „noch sehr unsicher“.