Die junge Frau versucht zu lächeln. "Wenn es einen trifft, ist man erst mal geschockt, aber man muss lernen, das nicht persönlich zu nehmen", sagt sie. Es ist ihr Erstgespräch bei der Arbeitsagentur in Friedrichshafen. Zur Zeit prüft sie als Juristin Verträge und ist mit Tätigkeit und Kollegen sehr zufrieden. Aber der Chef hat gewechselt. "Da gab es von Anfang an Diskussionen und jetzt bin ich gekündigt."

Wie kann sie ihre Chancen verbessern?

"Das ist der Klassiker, beim neuen Chef wird alles anders", sagt Arbeitsvermittlerin Alissa Dinc. Sie startet am Computer einen Suchlauf für offene Stellen. Auf eine der beiden passenden hat sich die junge Frau bereits beworben. "Ich hatte mehr Gespräche, aber ich glaube, bei zwei Stellen haben sie sich für den Mann entschieden", sagt sie. Sie hat viele Fragen: welche Aussichten haben Initiativbewerbungen, wie kommt sie an Stellen kleinerer Unternehmen, wie kann sie ihre Chancen auf eine Anstellung verbessern?

Individuelles Coaching bis Bewerbungstraining

Sie vereinbaren, dass die junge Frau an "Inga" teilnimmt. Inga bedeutet "Interne ganzheitliche Integrationsberatung". "Das ist eine intensivere Betreuung als das, was ich hier leisten kann", sagt Dinc. Inga liefert individuelles Coaching, Bewerbungstraining und häufige Beratungen. "Vielen Dank, das war ein gutes Gespräch", sagt die junge Frau. Diesmal lächelt sie wirklich.

Anderer Kunde kommt nur, weil er muss

Ein anderer Kunde in Friedrichshafen ist erkenntlich nur hier, weil er muss. Er hat nach kaufmännischer Lehre studiert, kennt sämtliche Jobportale und hat selbst Bewerbungsgespräche vom Allgäu bis nach Überlingen organisiert. "Wenn Sie schon die Gespräche haben, könnte es sein, dass Sie gar nicht wieder kommen", sagt Dinc. "Das ist der Plan", antwortet er knapp.

Selbstständigkeit für mehr Flexibilität

Eine Besucherin arbeitet in einem Architekturbüro und will wissen, wie ihre Chancen als Selbstständige stünden. "Ich habe Kinder, da könnte ich mir die Zeit mit ihnen besser einteilen", sagt sie. "Ihr Projekt klingt vernünftig, aber einen Gründungszuschuss können Sie nur bekommen, wenn Ihnen gekündigt wurde", informiert sie Dinc.

Weiterbildung als Chance

Die nächste hat Wirtschaftskauffrau gelernt, in Gastronomie, Produktion und in einer Reinigung gearbeitet. Die hat ihr betriebsbedingt gekündigt, 55 Jahre ist sie alt. "Mein Mann ist schwer krank, wir haben den Zeitpunkt gewählt, um zu unserer Tochter zu ziehen", sagt sie. Dinc erklärt ihr, auf welche Formalitäten sie beim Umzug achten muss und sucht unter der neuen Postleitzahl nach Stellen. "Ich bin sehr flexibel, Produktion wäre ok. Büroarbeit auch, da müsste ich eben mit den Computersachen noch dazulernen", sagt die Klientin. Als sich die Tür schließt, sagt Dinc: "Die würde bei mir keine Produktionshelferin. Der würde ich eine Weiterbildung in Richtung ihres ehemaligen Jobs anbieten."

Jeder Kunde ist anders

Alissa Dinc macht ihren Job mit Hingabe. "Ich könnte mir nichts Besseres vorstellen. Jeder Kunde ist anders, und für jeden versuchen wir, die passende Lösung zu finden, damit er nie wieder kommen muss", sagt sie. Sie mag es, dass sie selten weiß, was sie erwartet. "Viele Leute sind mit der Gesamtsituation überfordert, da geht es erst mal darum, ihnen die Angst zu nehmen", sagt sie. Dabei schaut sie nur am Rand auf Zahlen, sondern in erster Linie auf die Menschen.

Die meisten wollen arbeiten

"Messen können wir nur unsere direkten Vermittlungen, aber oft führt ja die Weiterbildung zum Erfolg oder das Bewerbungstraining", sagt ihr Überlinger Kollege Thomas Birli. Er freut sich, an einer Stelle zu arbeiten, wo er Menschen weiterhelfen kann. "Die meisten wollen arbeiten", sagt er. Nur bei wenigen muss er Druck ausüben: wer dreimal nicht erscheint, bekommt kein Geld mehr.

Wechsel nach einem Unfall nötig

Seine erste Kundin ist Mitte 50, alleinerziehende Mutter einer jugendlichen Tochter und voll Energie. Sie hat seit einem Unfall eine versehrte Hand und möchte schnell wieder Geld verdienen. "Mir ist egal, was, ich gehe auch in eine Fabrik oder zum Metzger", sagt sie. Sie hat sich mehrfach beworben. "Aber im Verkauf suchen sie abends, da kann ich nicht", sagt sie. Abends hat sie in der Gastronomie einen Minijob. "Anders geht es nicht, ich bekomme 840 Euro Arbeitslosengeld und zahle 630 Euro Miete." Birli schlägt ihr einen Intensivkurs am beruflichen Fortbildungszentrum vor. "Da bekommen Sie intensives Bewerbungstraining und individuelle Betreuung, erarbeiten ein berufliches Profil und nehmen Kontakt zu Arbeitgebern auf", sagt er. "Ja, melden Sie mich an, da geh ich hin", sagt sie sofort. Ein paar Stellenanzeigen nimmt sie auch gleich mit.

Akkord beim Putzen geht nicht mehr

Die zierliche Frau nach ihr hat einen Betreuer dabei, der sie bei Behördengängen unterstützt. Trotzdem wirkt sie unruhig. Sie hat in den 80er Jahren Friseurin gelernt, als Kassiererin und Reinigungskraft gearbeitet. Dann wurde sie krank. "Es sollte etwas Stressfreies sein, den Akkord beim Putzen, das schaffe ich nicht mehr", sagt sie. Birli bietet ihr an, von einem Arzt prüfen zu lassen, wie belastbar sie noch ist. "Das Gutachten erläutert, was möglich ist und dann suchen wir nach Optionen für Sie", sagt er. "Das klingt vernünftig", sagt sie erleichtert.

Endlich einen Job gefunden

Der letzte Kunde betritt den Raum mit strahlendem Lächeln: "Die gute Nachricht zuerst, ich habe einen Job!", sagt er. Der 27-Jährige ist hoch spezialisierter Informatiker und hat sich seit Monaten europaweit beworben. Jetzt hat es in Darmstadt geklappt. "Ich hatte schon angefangen, mir Sorgen zu machen, weil es so lange ging", sagt Birli. Jetzt hilft er, Antragsformulare für Reisekosten auszufüllen. "Ich werde Sie vermissen!", sagt der junge Mann beim Rausgehen. "Aber ich möchte Sie nie wiedersehen – zumindest nicht hier!" Thomas Birli geht es genauso.

Aufgaben Die Bundesagentur für Arbeit hat in ganz Deutschland Arbeitsagenturen und Geschäftsstellen. Diese beraten und vermitteln Ausbildungs- und Arbeitsuchende, bieten Berufsberatung an und fördern die berufliche Eingliederung von Menschen mit Behinderung. Sie können Qualifizierungen oder Eingliederungszuschüsse unterstützen. Auch arbeiten sie mit Arbeitgebern zusammen. Sie zahlen Entgeltersatzleistungen wie Arbeitslosengeld oder Insolvenzgeld und auch Kindergeld aus. Kunden der Agentur für Arbeit sind Menschen, die Anspruch auf Arbeitslosengeld I haben oder aber weder Anspruch auf Arbeitslosengeld I noch auf Grundsicherung haben. Grundsätzlich kann sich jeder an die Agentur wenden, der eine Beratung zur beruflichen Situation wünscht. Die Jobcenter beraten und vermitteln langzeitarbeitslose Menschen. Sie gewähren Leistungen zum Lebensunterhalt und Arbeitslosengeld II. Sie unterstützen Bezieher von Arbeitslosengeld II bei der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, etwa durch berufliche Weiterbildung oder die Zahlung von Eingliederungszuschüssen. Im Bodenseekreis ist das Jobcenter im Landratsamt angesiedelt.

