von Andrea Fritz

Die SPÖ Vorarlberg, die SPS der Ostschweizer Kantone und die SPD-Kreisverbände auf der deutschen Seeseite bilden seit 1902 die Sozialistische Bodensee-Internationale (SBI). Am Samstag stellten die Sozialdemokraten in einer internationalen Europakonferenz im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen die Frage, wohin Europa steuern wird. Dass mit der kommenden Europawahl zumindest eine Richtungswahl, vielleicht sogar eine Schicksalswahl bevorsteht, steht für die Politiker fest.

"Viele folgen populistischen Rattenfängern"

SBI-Präsident Fredi Alder sagte: "Viele Bürger, die mit ihrer Lebens- und Arbeitssituation nicht zufrieden oder von Armut betroffen sind, folgen populistischen Rattenfängern, die ihnen ein besseres Leben versprechen. Es erstaunt deshalb nicht, dass in den letzten Jahren die Zahl populistischer und nationalistischer Parteien und autoritärer und korrupter Regierungen zugenommen hat, die die Menschenrechte mit Füßen treten." Auch wenn es angesichts der Zustände in Ungarn und Italien nicht leicht falle, hätten die Sozialisten die Vision eines geeinten, freien, demokratischen und sozialen Europas.

"Europa wieder eine Seele geben"

Dieter Heidtmann will als SPD-Kandidat (Südwürttemberg) ins EU-Parlament einziehen. Er sagte, am Brexit könne man sehen, was die Alternative zu einem geeinten Europa sei. Claudia Friedl meinte: "Auch die Eidgenossenschaft braucht ein geeintes, starkes und friedliches Europa." Man müsse Europa wieder eine Seele geben, forderten die Sozialdemokraten.

Europa kann auch zum "Exportschlager" werden

Dieter Heidtmann meinte: "Wir werden mit Europa keinen Erfolg haben mit ausschließlich juristischer Expertise und wirtschaftlichem Know-how." Der evangelische Pastor und Politikwissenschaftler aus Tübingen kam nach 20 Jahren als Kirchenvertreter bei der EU als Quereinsteiger in die Politik. Wenn es nicht gelinge, Europa in den kommenden zehn Jahren mit einer tieferen Bedeutung zu versehen, werde "das Spiel zu Ende sein", so fürchtete er. Sollte es aber gelingen, dem europäischen Geist von Frieden, Freiheit, Toleranz und Gerechtigkeit neues Leben einzuhauchen, könnte aus Europa sogar ein "Exportschlager" werden.

"Partei wählen, die sich für Europa einsetzt"

Heidtmann sagte: "Seit dem Erfurter Vertrag 1925 fordert die SPD Vereinigte Staaten von Europa. Ich glaube, das wird kommen, weil uns die Fakten dazu zwingen. Wir erleben, dass die Probleme nicht mehr auf nationaler oder regionaler Ebene gelöst werden können." Gemeinsame Wirtschaftspolitik und soziale Gerechtigkeit brauchten multinationale Zusammenarbeit. Wohin Europa steuere, hänge letzten Endes aber davon ab, wie sich die Kommission im Herbst zusammensetzen werde. Daher rufen die Sozialdemokraten dazu auf, am 26. Mai eine Partei zu wählen, die sich für Europa einsetze.