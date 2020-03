Wie alle gesellschaftlichen Gruppen sind auch die Kirchen- und Religionsgemeinden von der aktuellen durch das Coronavirus bedingten Ausnahmesituation betroffen. Aber die Pfarrer sind weiterhin für ihre Gemeindemitglieder da und finden in dieser außergewöhnlichen Zeit neue Wege, um den Kontakt zu den Gläubigen zu halten.

Pfarrer Peter Steinle plant Videos von Gottesdiensten

Pfarrer Peter Steinle von der evangelischen Kirchengemeinde Meckenbeuren war zehn Jahre Medienpfarrer und es fällt ihm in technischer Hinsicht nicht schwer, den Gottesdienst von der Pauluskirche auf die Homepage der Kirchengemeinde zu verlegen. Gemeinsam mit Kirchengemeinderäten und Organisten plant er, jede Woche ein Video mit einem Gottesdienst und einer aktuellen Predigt über den Text des jeweiligen Sonntags aufzunehmen. Steinle betont: „Einen Gottesdienst darf man niemals einfach ausfallen lassen.“

Gottesdienst auf SÜDKURIER Online Es wird für viele der erste Sonntag ohne Kirchgang seit Langem, andere haben gerade in bewegten Zeiten das Bedürfnis nach Besinnung. Nachdem die evangelischen Landeskirchen und die katholischen Diözesen auf amtliche Anordnung alle Gottesdienste gestrichen haben, macht der SÜDKURIER ein alternatives Angebot. Am Sonntag um 10 Uhr gibt es auf SÜDKURIER Online einen Video-Gottesdienst aus der Christuskirche der evangelischen Kirchengemeinde Konstanz. Parallel gibt es auch einen Kindergottesdienst. Beide Feiern bleiben anschließend dauerhaft als Video verfügbar. Den evangelischen Gottesdienst, aus gegebenem Anlass ohne Abendmahl, feiert Jugendreferent Daniel Lächele. Er lädt ausdrücklich Christen aller Konfessionen zur Teilnahme an dem etwa 45-minütigen Gottesdienst mit Schriftlesung, Musik, Predigt, Gebeten und Segen ein. SÜDKURIER-Chefredakteur Stefan Lutz erklärt dazu: „Viele Menschen müssen sich derzeit von ihren Lieben fernhalten, zum Beispiel von ihren Großeltern oder kranken Verwandten. Ein Gottesdienst ist immer ein Ort der Besinnung und inneren Einkehr, er ist aber auch ein Ort, um Kraft zu schöpfen und anderen Menschen Gutes zu wünschen. Das möchten wir allen SÜDKURIER-Lesern ermöglichen.“ Wer zu Hause den Gottesdienst verfolgen oder mitfeiern will, kann dies am Sonntag ab 10 Uhr über die Internetseite tun: www.suedkurier.de

„Gerade in der Krise brauchen die Menschen Zuspruch und Trost“

Er habe in seinem ganzen Leben noch nie einen Gottesdienst abgesagt und wolle das auch jetzt nicht tun. „Gerade in der Krise brauchen die Menschen Zuspruch und Trost“, ist er überzeugt. Kirchengemeinderat und Kirchenmusiker hätten seine Idee, die Gottesdienste nicht ersatzlos ausfallen zu lassen, sondern im Internet weiter zu feiern, sehr positiv aufgenommen. Sie unterstützen Peter Steinle an der Orgel und bei Lesungen. „Und auf die Ankündigung im jüngsten Gottesdienst haben die Besucher regelrecht euphorisch reagiert.“

Codekan Gottfried Claß, evangelische Schlosskirchengemeinde Friedrichshafen: „Die Glocken rufen zum Gebet. Ihr Klang soll ein klares Signal und eine Kraftquelle sein.“ | Bild: Gottfried Claß

In Friedrichshafen läuten täglich um 19.30 Uhr die Glocken

In Friedrichshafen läuten täglich um 19.30 Uhr die Glocken der evangelischen Schlosskirche und der katholischen Kirche St. Nikolaus. „Ihr Klang ruft zum Gebet. Er soll ein klares Signal und eine Kraftquelle sein“, sagt Codekan Gottfried Claß von der evangelischen Schlosskirchengemeinde in Friedrichshafen. Auch die Glocken der evangelischen Kirche in Manzell und der katholischen Kirche St. Vitus in Fischbach laden zum Gebet ein: täglich um 7.30, um 12 und um 18 Uhr. „Am Samstag läuten sie um 15 Uhr den Sonntag ein“, teilt Pfarrerin Gertrud Hornung mit.

Manche Priester feiern Gottesdienst allein in der Kirche

Bereits zu den vergangenen Gottesdiensten seien spürbar weniger Menschen in die Kirche gekommen, sagt Dekan Bernd Herbinger, Leiter der katholischen Seelsorgeeinheit Friedrichshafen Mitte. „Als Priester fehlt mir schon etwas, wenn es keinen Gottesdienst gibt.“ Einige seiner Kollegen feierten für sich allein in der Kirche die heilige Zeremonie und würden die Kraft dieses Rituals an die Menschen nach draußen senden. Auf der Homepage der katholischen Gesamtkirchengemeinde, deren Vorsitzender Herbinger ist, gebe es aktuell noch keine Online-Gottesdienste.

Dekan Bernd Herbinger, katholische Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen: „Wir Kirchen wollen zeigen, dass wir in diesen schweren Zeiten Seite an Seite stehen.“ | Bild: Corinna Raupach

Ökumenische Gottesdienste für Karfreitag und Ostersonntag geplant

Geplant seien aber ökumenische Gottesdienste für Karfreitag und Ostersonntag zusammen mit der evangelischen Gesamtkirchengemeinde. „Damit wollen wir Friedrichshafener Kirchen zeigen, dass wir in diesen schweren Zeiten Seite an Seite stehen“, betont Bernd Herbinger.

„Sind nicht im Urlaub und jederzeit telefonisch erreichbar“

Daneben plant Herbinger zusammen mit Codekan Gottfried Claß von der evangelischen Schlosskirchengemeinde lebendige ökumenische Dialoge zu relevanten Themen aus dem Evangelium. „Videos von diesen Gesprächen wollen wir über Youtube hochladen“, kündigt Herbinger an. Gottfried Claß ist wichtig, dass die Menschen wissen, dass die Pfarrer jetzt keineswegs Urlaub machen: „Wir sind da und jederzeit telefonisch erreichbar. Manche Gemeindemitglieder, gerade ältere und alleinstehende, rufen wir auch von uns aus an.“ Auf ihren Internetseiten bieten die Kirchengemeinden geistige Impulse und Gebete für jeden Tag.

In den Kirchen der Seelsorgeeinheit Meersburg liegen gedruckte Anregungen zum Gebet

Pfarrer Matthias Schneider von der Seelsorgeeinheit Meersburg setzt aktuell ebenfalls darauf, über das Gebet in der Corona-Krise miteinander in Verbindung zu sein. In den Kirchen in Meersburg, Immenstaad, Hagnau, Kippenhausen und Seefelden brennen Kerzen. Außerdem liegen gedruckte Anregungen zum Gebet aus, die man mit nach Hause nehmen kann. „Die Menschen sollen auch weiterhin das Gefühl haben, dass die Kirche lebt“, erklärt Pfarrer Matthias Schneider.

In die Mehmet-Akif-Moschee in Friedrichshafen können die Gläubigen zum individuellen Gebet kommen. Bild: Claudia Wörner | Bild: Claudia Wörner

Mehmet-Akif-Moschee für individuelle Gebete geöffnet

Ebenso wie in den Kirchen gibt es auch in den Moscheen aktuell kein gemeinsames Gebet. In die Mehmet-Akif-Moschee in Friedrichshafen können die Muslime jedoch individuell kommen und beten. „Aus diesem Grund lassen wir jetzt alle paar Tage die Teppiche von einer professionellen Putzfirma desinfizieren“, erläutert Sezgin Cogan vom Vorstand der Mehmet-Akif-Moschee. Der Schutz von Menschenleben stehe aktuell über allem anderen.