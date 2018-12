Bodenseekreis – Lange vorberaten und mit den Fraktionsvorsitzenden abgestimmt, sollte der Haushaltsplan 2019 im Kreistag zügig verabschiedet werden. Doch kurz vor der Sitzung zeigte sich, dass ein Darlehen an das regionale Innovations- und Technologietransferzentrum (Ritz) im kommenden Jahr nicht benötigt wird.

Gebäude für Innovationszentrum kommen erst später

„Da hat sich die Umsetzung der Gebäude verzögert. Die 4 Millionen Euro, die im Haushalt stehen, werden wohl nicht 2019 gebraucht, sondern erst 2020“, erklärt Landrat Lothar Wölfle. Damit stehen im Haushaltsentwurf 4 Millionen Euro mehr, als der Kreis 2019 braucht – und sorgen für Debatten.

„Wir als Grünen-Fraktion sind der Meinung, dass der Kreis nicht Mittel zurückhalten sollte, wenn einige Gemeinden nicht wissen, wie sie dringend notwendige Investitionen finanzieren sollen“, sagte Christa Hecht-Fluhr. Die Grünen beantragten, die Kreisumlage um 1,2 Prozentpunkte zu senken. Dem stimmte der Kreistag nach ausführlicher Diskussion zu.

Landrat Lothar Wölfle sieht Senkung kritisch

Der Landrat gab zu bedenken, dass das Geld auf jeden Fall gebraucht werde. Bei einer sich abschwächenden Konjunktur träfe die Wiederanhebung der Kreisumlage die Gemeinden zu einer Zeit, in der sie dann mehr Schwierigkeiten hätten als jetzt, das Geld aufzubringen. „Es ist machbar, aber die Frage, ob es klug ist, darf man mit zwei bis drei Fragezeichen versehen“, sagte Wölfle.

Auch Freie Wähler nicht für "Zickzackkurs"

Freie Wähler und FPD sprachen sich für die Beibehaltung des Hebesatzes aus. „Die Freien Wähler stehen für eine nachhaltige und solide Haushaltspolitik und nicht für einen etwaigen Zickzackkurs – Hebesatz ein Jahr runter, dann wieder rauf“, sagte Martin Wengert von den Freien Wählern. Für die CDU erklärte Georg Riedmann: „Liquidität ist im Haushalt genug vorhanden. Davon gehen wir 2019 auch aus. Deshalb wäre es durchaus angebracht, den Gemeinden das Geld zu belassen und die Kreisumlage zu senken.“

SPD und Linke scheitern mit Anträgen zu Wohnraum

Weiter sorgte das Thema Wohnraum in der Sitzung für Gesprächsstoff. Die SPD stellte den Antrag auf Ankauf von Belegungsrechten für 1 Million Euro. „Es geht der SPD-Fraktion um bezahlbaren Wohnraum. Fachkräfte sind nicht zu bekommen, wenn sie erfahren, welche Mietpreise bei uns herrschen“, begründete Norbert Zeller von der SPD. „Das ist ganz klar ein Thema der Städte und Kommunen“, entgegnete Henrik Wengert. Das Problem liege vor allem in der mangelnden Flächenverfügbarkeit. „Die Erfahrungen in Überlingen waren nicht positiv“, sagte Roland Bionissek von den Linken. Er beantragte, die Million in die Gründung einer Kreiswohnungsbau-Genossenschaft zu stecken. Beide Anträge wurden abgelehnt.

Einhellige Zustimmung zu Sanierung des Bildungszentrums Markdorf

Einig waren sich die Mitglieder des Kreistags, die Sanierung des Bildungszentrums Markdorf anzugehen, auch wenn sie sich damit auf Jahre finanziell binden. „Bildung ist für unsere Kinder und Jugendlichen sowie junge Erwachsene von eminent wichtiger Bedeutung. Ohne weltbeste Bildung verlieren wir im internationalen Wettbewerb“, sagte FDP-Kreisrat Hans-Peter Wetzel. Sein Fraktionskollege Wengert ergänzte, dass Untersuchungen einen Zusammenhang zwischen Gebäudezustand und Lernerfolg nahelegen. „Ist die Schule ordentlich ausgestattet, erzielen die Schüler offenbar bessere Ergebnisse.“ Unter klimapolitischen Gesichtspunkten sei die Sanierung des BZM ein Lichtblick, sagte Christa Hecht-Fluhr: „Das ist gut investiertes Geld.“

Auch in die Südumfahrung Kehlen investiert der Kreis weiterhin. | Bild: Corinna Raupach

Geld auch für Südumfahrung Kehlen

Investitionen in die Verbesserung der Verkehrssituation halten die Räte für wichtig. Sowohl in die Sanierung von sechs Kreisstraßen und in die Südumfahrung Kehlen als auch in den Ausbau der Radwege und den öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) soll Geld fließen.

Einstimmiges Bekenntnis zur Elektrifizierung der Bahn

Einstimmig fiel im Kreistag auch das Bekenntnis zu der Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn aus. Die SPD beantragte zur weiteren Förderung des ÖPNV die Prüfung einer anderen Preispolitik: „Zu einem neuen Verständnis von Mobilität gehört auch eine neue attraktivere Preisgestaltung beim öffentlichen Verkehr. Gute Ansätze gibt es bereits durch ein 1-Euro-Ticket oder ein 365-Euro-Jahresticket“, begründete Zeller. Dem stimmte der Kreistag zu.

Interkommunaler Zweckverband für Breitband-Ausbau

Das Thema Breitband ist keine Pflichtaufgabe des Landkreises, gehört aber nach Ansicht von Verwaltung und Politik in den Bereich der Daseinsvorsorge. „Die Industrie- und Handelskammer hat diesen Punkt zum zweitwichtigsten Thema beim Handlungsbedarf genannt“, sagte Zeller. Daher stellten sich die Kreisräte hinter der Gründung eines interkommunalen Zweckverbands. „Die Hoffnung, dass private Anbieter tatsächlich 100 Prozent der Haushalte auf Gemeindeebene innerhalb eines akzeptablen Zeitraums anschließen werden, ist naiv“, argumentierte Georg Riedmann.

Wenig Entscheidungsspielräume in kommenden Jahren

Grundsätzlich mahnten die Räte zur finanziellen Vorsicht. „Wir sind sowohl was das vom Personal Leistbare, als auch was die Finanzierbarkeit unserer Projekte angeht, bereits jetzt in einer Zwangsjacke, die wir nur durch Erledigung der aktuellen Aufgaben lösen können, ohne uns umgehend neue Dauer- oder Einzelprojekte zu generieren“, warnte Riedmann. Auch die Freien Wähler mahnten, dass sich der Kreis in einer Weise für die kommenden Haushaltsjahre binde, die wenig Entscheidungsspielräume biete. „Wir müssen uns immer diesen Fragen stellen: Was ist wünschenswert, was ist notwendig, was ist finanzierbar“, sagte auch Christa Hecht-Fluhr. Schließlich verabschiedet der Kreistag den Haushaltsplan mit einem Volumen von 323 Millionen Euro.