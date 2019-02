von SK

Die 70. Auflage der internationalen Frühjahrsmesse IBO geht mit Neuheiten und mehreren Premieren an den Start. Dies teilt die Messe Friedrichshafen GmbH mit. "Wir haben die Verbrauchermesse nicht ganz, aber fast neu erfunden", freuen sich Messe-Chef Klaus Wellmann und Projektleiter Rolf Hofer auf Programmpunkte, die erstmals auf dem Messegelände zu sehen sein werden. Rund 650 Aussteller werden von Mittwoch bis einschließlich Sonntag, 20. bis 24. März, mit einem breiten Produktspektrum erwartet. Die Messe wird täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet sein.

"Food Truck Festival" mit Spezialitäten

Anlässlich der IBO findet eine Bodensee-Grillmeisterschaft statt, das ist ein von der German Barbecue Association lizenzierter Wettkampf, wobei die Teams Sachpreise sowie die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft gewinnen können. Ein "Food Truck Festival" soll eine Kombination aus leckerem Essen, Musik und lässiger Atmosphäre bieten. Im neuen Entschleunigungs-Garten im Bereich "Mein Traumgarten" können Besucher rasten und das ruhige Ambiente auf sich wirken lassen.

Während eines Food Truck Festivals werden zahlreiche Leckereien und Spezialitäten zubereitet. | Bild: Messe Friedrichshafen

Online-Erlebnisse für junge Besucher

An junge Besucher ist eine neuer "digitaler Zukunftsraum" (Halle B4) gerichtet. Dort gehe es um Online-Erlebnisse: An 20 Technologie-Stationen können Virtual-Reality-Brillen, Drohnen oder Robotik-Lösungen getestet werden. Szene-Stars geben Tipps, wie man soziale Medien richtig und erfolgreich nutzt.

Tipps für Bauherren, Profis auf Live-Baustelle

Auf der Messe "Neues BauEn" wird als Premiere das Onlineportal "www.tipp-zum-bau.de" vorgestellt. Für Bauherren gebe es mehr als 1200 Themen inklusive Checklisten und Übersichten, die das Bauen und Renovieren erleichtern. Was man alles falsch machen kann, wissen viele Bauherren oft erst im Nachhinein. Damit das nächste Projekt besser gelingt, zeigen Profis auf einer Live-Baustelle, wie die häufigsten Arbeiten ohne Pannen gelingen.

Auf der parallel stattfindenden Messe "Neues BauEn" gibt es Tipps für Häuslebauer, zudem wird es während der IBO eine Live-Baustelle zu sehen geben. | Bild: Messe Friedrichshafen

"eMobility World" informiert über alternative Antriebe

Bei der Ausstellung "eMobility World" (Halle B3) dreht sich alles um alternative Antriebe. E-Fahrzeuge unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht von herkömmlichen, darüber soll informiert werden. Was es bei der Bergung von Fahrzeugen nach Pannen oder Unfällen zu beachten gibt, erklären Referenten von ZF und weiteren Partnern am 22. März in einem Workshop.

Dominikanische Republik als Partnerland

Und wer sich Gedanken über künftige Urlaube macht: Dieses Mal ist die Dominikanische Republik Partnerland der IBO-Messe. Besucher sollen alles über beliebte Städte und Hotels erfahren.

Anlässlich der IBO gibt es die Parallel-Messe "Urlaub Freizeit Reisen". Dieses Mal ist die Dominikanische Republik Partnerland. | Bild: Messe Friedrichshafen

Europa Park präsentiert Show "Zeitreise"

Die Europa-Park-Show nimmt Besucher mit auf eine „Zeitreise“ durch sieben Jahrzehnte. Beispielsweise die „Vegas Showgirls“ wollen moderne, mitreißende Revue-Nummern zeigen – Ästhetik und absolute Synchronität stehen im Vordergrund.

Die aufwändig inszenierte Europa-Park-Show zählt zu den Glanzlichtern der IBO-Messe – im Bild die "Vegas Showgirls". | Bild: Europa Park

Eintrittspreise: Eine Tageskarte kostet 9,50 Euro (ermäßigt 8 Euro), eine 2-Tages-Karte 16 Euro (13 Euro), ein Familienticket 20,50 Euro (19 Euro): Informationen im Internet: http://www.ibo-messe.de