Egal ob ein Strampler fürs Baby, Spielsachen für das Kleinkind oder verschiedene Kleidungsstücke: Stets ist die Auswahl an Gebrauchtem für den Nachwuchs auf den Baby- und Kinderbasaren groß. Einige haben schon recht zeitig stattgefunden, beispielsweise in Ailingen, andere stehen erst noch bevor. Hier gibt es die Übersicht der Frühjahrsbasare in und um Friedrichshafen.

Friedrichshafen

Schnetzenhausen: Ein Selbstverkäuferbasar der Kita am Klinikum findet am Samstag, 30. März, von 14 bis 16 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Schnetzenhausen statt. Einlass für Schwangere ist unter Vorlage des Mutterpasses bereits um 13.30 Uhr. Kontakt: kita.beim.klinikum@outlook.de

Kindergarten Berg: Das Gemeindehaus in Berg, Schulstraße 10, öffnet am Samstag, 6. April, von 10 bis 12 Uhr seine Türen. Beim Frühlingsbasar rund ums Baby und Kind können Schwangere mit Begleitperson bereits ab 9.30 Uhr vorbeikommen. Kinderschminken sowie Kaffee und Kuchen werden ebenfalls angeboten. Die Gebühr mit Kuchenspende beträgt 6 Euro, ohne Kuchen 10 Euro. Der Erlös kommt dem Kindergarten Berg zugute. Tischreservierungen unter kiga.berg@web.de

Kindergärten Kluftern und Efrizweiler: Frühjahrsbasar für Kinderkleidung und Spielzeug am Samstag, 4. Mai, 14 bis 16 Uhr, im Bürgerhaus Kluftern. Anmeldung per E-Mail an basar-kluftern@mail.de

Jettenhausen: Dieser Baby- und Kinderbasar findet am Samstag, 11. Mai, von 14 bis 16 Uhr im Saal unter der Kirche St. Maria statt. Für Schwangere ist bereits ab 13.30 Uhr geöffnet. 7 Euro kostet ein Tisch plus ein Kuchen. Neben Kaffee, Kuchen und Kaltgetränken gibt es auch Kinderschminken. Tischreservierungen per E-Mail an Basar_Jettenhausen@web.de. Der Erlös geht an den Kindergarten Dorfwiesen in Friedrichshafen.

Bodenseeschule: Der Verein Familientreff Insel lädt am Samstag, 6. April, von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr zum Basar rund ums Kind in den Speisesaal der Bodenseeschule St. Martin im Zeisigweg 1 ein. Schwangere können bereits am Freitag, 5. April, von 20 bis 21 Uhr vorbeikommen, müssen aber den Mutterpass mitbringen. Verkauft wird gut erhaltene Kinderbekleidung für das Frühjahr und den Sommer – ohne Flecken oder Löcher. Informationen unter www.familientreff-insel.de oder per Mail an insel-basar@gmx.de.

Immenstaad

Stephan-Brodmann-Schule: Der 1. Große Kinderflohmarkt ist am Samstag, 6. April, von 10 bis 14 Uhr in der Linzgauhalle. Im Angebot sind Kuscheltiere, Puppen, Puppenkleidung, Autos, Lego, Spiele, Nintendos, CDs, Bücher, Inliner, Roller, Fahrräder und vieles mehr. Bekleidung gibt es nicht. Gegen eine Gebühr von 5 Euro kann ein Tisch gemietet werden. Die Bewirtung wird, mit der Unterstützung vieler fleißiger Eltern, vom Team des Fördervereins organisiert. Ab 13.30 Uhr gibt es zudem eine große Tombola.

Herdwangen

Kleiderkiste: Die Kleiderkiste Herdwangen bietet am Samstag, 30. März, von 10 bis 12 Uhr in der Bundschuhhalle Kleidung und Spielzeug an. Schwangere haben ab 9.30 Uhr Zutritt. Informationen können per Mail an kleiderkiste-herdwangen@gmx.de erfragt werden.

Wasserburg

Kinderbasar: In der Sumserhalle, Reutener Str. 12, findet am Samstag, 30. März, von 9.30 bis 12 Uhr ein Frühjahrsbasar statt. Informationen gibt es im Internet unter www.kinderbasar-wasserburg.de.

Liebenau

Kita Liebenau: Der Kinderkleiderbasar der Kita Liebenau im Gallussaal der Stiftung Liebenau, unter der Kirche, ist am Samstag, 30. März, von 14 bis 16 Uhr. Informationen können per Mail an basar-kita-liebenau@gmx.de eingeholt werden.

Hagnau

Kinderhaus: Beim Kinderkleider- und Spielzeugbasar des Elternbeirats des Kinderhauses Hagnau werden Eltern ebenfalls fündig. Am Freitag, 17. Mai, von 15 bis 16.30 Uhr liegt Im Hof 5 ein vielfältiges Angebot bereit. Für Schwangere ist ab 14.30 Uhr geöffnet. Informationen gibt es per Mail an br.hagnau@gmx.de.

Nonnenhorn