Bodenseekreis vor 8 Stunden

Frauenwirtschaftstage: Vom Wiedereinstieg bis zur Existenzgründung

Im Bodenseekreis und im Kreis Ravensburg finden von 17. bis 20. Oktober die Frauenwirtschaftstage statt. Das Angebot "Starke Frauen – starke Wirtschaft" richtet sich an Frauen, die wieder in den Beruf einsteigen wollen, aber auch an Arbeitnehmerinnen auf dem dem Weg in Führungspositionen oder Existenzgründerinnen.