von Susanne Hogl und dpa

Der Tatverdächtige soll dem Haftrichter vorgeführt werden. Nähere Details zu der Tat wollte das Polizeipräsidium in Kempten im Laufe des Nachmittags bekanntgeben. Am Sonntagabend hatte es in dem Hotel einen großen Polizeieinsatz gegeben. In der Folge war die Leiche der 31-Jährigen entdeckt worden. Bei dem Einsatz waren zahlreiche Rettungskräfte, von Polizei, Feuerwehr und Rettung vor Ort. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen.