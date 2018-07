Emma Koch war eine schöne junge Frau. Sie kam im Sommer 1891 als vierte Tochter des Friedrichshafener Hofapothekers zur Welt. Sie galt als begabt und besuchte neben dem Paulinenstift Institute für höhere Töchter in Zürich, Brüssel und London. Die Mutter starb früh, den Vater verlor sie mit 16 Jahren. Im Oktober 1913 reiste Emma zu ihrem Verlobten Heinrich Bauer, der als griechischer Konsul in Patras lebte. In Briefen aus dem folgenden Jahr werden "Stimmungen" erwähnt. "Die Familiensaga ist, dass sie bei einer Kutschfahrt mit ihrem Verlobten verunglückte und sich am Kopf verletzte", sagt Paul-Otto Schmidt-Michel, Professor und Psychiater am Zentrum für Psychiatrie (ZfP) Weissenau. Danach ist von ihrem Leben nur noch bekannt, dass sie nach Württemberg zurückkehrte und im Dezember 1915 in die Heilanstalt Weissenau zog. Am 10. Juni 1940 wurde sie dort abgeholt und am selben Tag in der Tötungsanstalt Grafeneck ermordet.

Emma Koch war die Tochter des Hofapothekers in Friedrichshafen. Sie wurde 1915 in der Heilanstalt Weissenau eingeliefert und 1940 in Grafeneck ermordet. | Bild: privat

Deportierung und Mord an behinderten und psychisch kranken Menschen

Emma Koch ist ein Opfer der sogenannten "Aktion T4". Dahinter verbirgt sich das nationalsozialistische Programm der Deportierung und des Mords an behinderten und psychisch kranken Menschen. 90 Menschen aus dem heutigen Bodenseekreis wurden damals getötet, weil sie eine körperliche oder geistige Behinderung hatten oder psychisch krank waren. Psychiater Schmidt-Michel und das Kulturamt des Bodenseekreises haben eine Arbeitsgruppe gegründet mit dem Ziel, möglichst viel über das Schicksal dieser Menschen zu erfahren und zu dokumentieren. "Bisher war die Aufarbeitung dieses Themas stark an den Einrichtungen orientiert. Dieser Ansatz nimmt Einzelschicksale in den Blick. Diese Menschen kamen aus Friedrichshafen oder Überlingen, ihre Geschichte kommt uns so viel näher", sagt Landrat Lothar Wölfle.

"Euthanasie" nannten die Nazis den Mord an Menschen, deren Leben nach der NS-Ideologie nicht lebenswert war. Die "Aktion T4" kostete schätzungsweise 70 000 Menschen das Leben. Die Zahlen stammen aus Listen der Reichskanzlei. Die Krankenakten wurden von Berlin in die Gasmordanstalt Hartheim in Österreich ausgelagert und 1944 zu einem großen Teil vernichtet. Der Rest – etwa 40 Prozent des Bestands – wanderte mit der T4-Zentrale nach Thüringen. Dort machte ihn die Staatssicherheit der DDR ausfindig und brachte ihn nach Berlin, wo er Mitte der 90er Jahre bei der Auswertung der Stasi-Akten wieder auftauchte. Jetzt liegen die Akten im Bundesarchiv. "Wir haben die Liste der Namen auf unsere Homepage gestellt. Unser Ziel ist es, ihnen wieder ein Gesicht zu geben und ihnen die Würde zurückzugeben, die ihnen genommen wurde", sagt Wölfle.

Ein Forschungs- und Erinnerungsprojekt rekonstruiert Schicksale von Menschen, die im Rahmen der NS-"Aktion T4" ermordet wurden. Von links: Stefan Feucht, Lothar Wölfle, Paul-Otto Schmidt-Michel. | Bild: Corinna Raupach

Graue Busse fuhren meist nach Grafeneck

Die 90 Ermordeten aus dem Kreis lebten in den Anstalten Liebenau, Reichenau, Weissenau oder Pfingstweide. Von dort brachten sie die berüchtigten grauen Busse meist nach Grafeneck. In einer als Duschraum getarnten Gaskammer wurden sie ermordet. "Die Todesursachen auf den Sterbeurkunden sind alle gefaked, da steht Lungenentzündung, Abszess oder plötzlicher Herzinfarkt", sagt Schmidt-Michel. Das glaubte schon bald niemand mehr. Hinterbliebene beschwerten sich, der evangelische Landesbischof Theophil Wurm und der katholische Bischof von Münster Clemens von Galen protestierten. "Die Tettnanger Kirschenhändler lieferten der Weissenau keine Kirschen mehr, weil dort Patienten getötet würden", sagt Schmidt-Michel. Im August 1941 stellte Hitler das Euthanasieprogramm ein. Das Morden ging vor Ort weiter: NSDAP-treue Ärzte spritzten ihren Patienten Luminal oder ließen sie verhungern.

Rund 40 Akten aus dem Kreis sind erhalten, einige hat Schmidt-Michel ausgewertet: die von Josef Matt aus Neukirch, den sein Vater als "verwirrt" in die Weissenau brachte, der nach einem Fluchtversuch sterilisiert und im August 1940 in Grafeneck getötet wurde. Oder die von Johann Gauss aus Liebenau, Landwirt und Vater mehrerer Kinder. Sieben Jahre lang besuchten ihn seine Angehörigen in der Weissenau, dann wurde er nach Grafeneck deportiert und vergast.

Von Emma Koch gibt es keine Akte. Nur ihr Name taucht in den Listen der Reichskanzlei auf, ihre Krankenberichte wurden vernichtet. Dass überhaupt an sie erinnert werden kann, ist einer Verwandten zu verdanken. Sie wusste noch, dass ihre Mutter ihr bei einem Besuch auf der Schwäbischen Alb erzählte, hier habe man die Emma umgebracht. Als sie von dem Projekt hörte, stellte sie Schmidt-Michel Briefe und Fotos zur Verfügung. Jetzt hoffen die Forscher auf weitere Beteiligung. Ein "Gedenkbuch für die Opfer der NS-Euthanasie im Bodenseekreis" soll dann den Ermordeten ein würdiges Andenken schaffen.

Das Forschungsprojekt

Das Forschungsprojekt zu NS-"Euthanasie" im Bodenseekreis bittet Bürger um Mitarbeit. Wer kennt Menschen auf der im Internet veröffentlichten Liste? Wer hat Informationen über ihr Leben und Schicksal? Wer hat Verwandte oder Bekannte, die von der "Aktion T4" betroffen waren? Wer sucht nach Informationen zu Personen aus dem Verwandten- oder Bekanntenkreis?

Interessierte können sich an das Kulturamt oder an Forschungsleiter Schmidt-Michel wenden: Stefan Feucht, 075 41/2 04 64 00, kreiskulturamt@bodenseekreis.de; Paul-Otto Schmidt-Michel, 01 71/339 03 02, schmidtmichel@gmx.de

Die Liste der ermodeten Menschen, zu denen Informationen gesucht werde, ist im Internet einzusehen: www.bodenseekreis.de/bildung-kultur/gedenkbuch-ns-euthanasie/

