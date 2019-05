von SK

Eine filmreife Räuberpistole hat sich in Ravensburg ereignet, wie aus einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Konstanz hervorgeht. Wegen Raubes, Körperverletzung und Bedrohung ermittelt die Kriminalpolizei gegen einen 18-Jährigen.

Opfer mit abgebrochener Flasche bedroht

Der junge Mann hatte am Samstag gegen 18 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz Streit mit einem 25-Jährigen begonnen und diesen im Verlauf der Auseinandersetzung mit einer abgebrochenen Glasflasche bedroht. Eine Stunde später fiel der Tatverdächtige erneut auf, als er auf dem Marienplatz mit einem 21-Jährigen in Streit geriet und nach diesem eine Glasflasche warf, ihn bedrohte und verfolgte.

Tatverdächtigen in Gewahrsam genommen

Beim Eintreffen der Polizei versuchte der 18-Jährige zu flüchten, er wurde von den Beamten eingeholt und konnte widerstandslos festgenommen werden. Zur Verhinderung weiterer Straftaten und Ordnungsstörungen nahmen die Polizisten den Beschuldigten auf richterliche Anordnung in Gewahrsam.

65-Jährigen in Wohnung beraubt

Kaum war der Tatverdächtige am Sonntagmorgen wieder auf freien Fuß, suchte er in Begleitung eines 20-Jährigen einen 65-jährigen Mann in der Weingartshofer Straße auf, um Bargeld zu erbetteln. Nachdem beide erfolglos das Gebäude wieder verlassen hatten, ging der 18-Jährige zurück, schlug auf den 65-Jährigen in dessen Wohnung ein und raubte zwei Mobiltelefone, Kopfhörer sowie Bargeld.

Senior erleidet Kopfplatzwunde

Während das Opfer, das eine Platzwunde am Kopf und diverse Prellungen erlitt, vom Rettungsdienst und der Notärztin versorgt wurde, gelang es einer Streifenwagenbesatzung, den flüchtigen Tatverdächtigen nach kurzer Verfolgung noch in Tatortnähe festzunehmen.

Richter ordnet Untersuchungshaft an

Der mutmaßliche Täter wurde am Montagabend auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt, der gegen den 18-Jährigen die Untersuchungshaft anordnete. Der junge Mann sitzt in einer Justizvollzugsanstalt ein.