Die Vorbereitungen laufen in ganz Bermatingen auf Hochtouren, denn jetzt sind es nur noch vier Tage bis zum großen Freundschaftstreffen der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee anlässlich des 70-jährigen Bestehens der Bermatinger Bärenzunft. Am vergangenen Sonntag wurde noch mal kräftig die Werbetrommel auf dem großen Narrenumzug in Volkertshausen gerührt, „damit auch alle, die dort zuschauen, am Wochenende bei uns zum Nachtumzug am Freitag und Festumzug am Sonntag kommen“, stellt Zunftmeister Alfons Müller klar. Er und sein 15-köpfiges Organisationsteam haben viel geleistet in den vergangenen Wochen, damit alles sitzt am Wochenende. „Wir haben vor allem viel gesprochen und über 150 Helfer eingeteilt, aber es wird sich ganz sicher gelohnt haben“, so der Zunftmeister.

Starten wird das Freundschaftstreffen am Freitag, 22. Februar, mit dem Nachtumzug, der von der Buchbergstraße über die Markdorfer- und Salemer Straße bis zum Dorfgemeinschaftshaus führt. „Es haben sich 32 Gruppen bei uns angemeldet, das gibt eine tolle Stimmung im Dorf“, meint Alfons Müller. Wegen des besonderen Anlasses wird der Narrenbaum nicht wie gewöhnlich am Schmotzigen gestellt, sondern bereits am 23. Februar. Der stellvertretende Zunftmeister Robert Müller erklärt: „Der Narrenbaum wird diesmal von der Zimmermannsgilde Sipplingen aufgestellt, mit der uns eine langjährige Freundschaft verbindet.“ Höhepunkt ist am Sonntag, 24. Februar, der große Narrenumzug mit 43 Gruppen aus dem gesamten Verbandsgebiet und den Nachbargemeinden.

Damit die Narren das ganze Wochenende über gut bewirtet werden, packen alle mit an: Der Musikverein wird mit einem Zelt auf dem Gelände des Autohauses Schmid in der Salemer Straße präsent sein, der Tennis-Club postiert sich vor dem Geschäft von Elektrotechnik Volz, der Sportverein öffnet an allen drei Tagen die Türen des Gasthauses „Adler“ in der Markdorfer Straße und die Bärenzunft baut auf dem Parkplatz des Dorfgemeinschaftshauses – in dem natürlich ebenfalls gefeiert wird – ein Barzelt auf. Zudem werden überall weitere kleinere Besenwirtschaten das Angebot abrunden.