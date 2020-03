Deutschland schließt am Montag, 8 Uhr, aufgrund der Corona-Krise die Grenzen zu der Schweiz, nach Österreich und Frankreich. Von einer bevorstehenden Betriebseinstellung der Deutsch-Schweizer Fährverbindung über den Obersee war am Sonntagabend zunächst nichts bekannt. Die Informationen bestätigte Josef Siebler, Pressesprecher der Stadtwerke Konstanz, am Sonntagabend.

Fährlinie Konstanz-Meersburg berührt nicht direkt die Grenze

Die Stadtwerke und ihre Tochterbetriebe seien im Austausch mit den Gesundheitsbehörden. Bei den Stadtwerken Konstanz als Mutterkonzern der Bodensee-Schiffsbetriebe hieß es, zur Strecke zwischen Romanshorn und Friedrichshafen lägen keine aktuellen Hinweise vor. Die Fährlinie Konstanz-Meersburg hat zwar traditionell viele Schweizer Fahrgäste, berührt aber nicht direkt die Grenze. Auf ihr soll der Verkehr am Montag normal, also tagsüber etwa alle 15 Minuten, laufen.