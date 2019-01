Die Firma Schnez–Duschkabinen ist seit Anfang Januar an ihrem neuen Standort in der Ortsmitte von Grünkraut in der Nähe von Ravensburg zu finden. In einer großen Ausstellung zeigt Inhaber Friedrich Schnez hier moderne und pflegeleichte Glasduschkabinen in hoher Qualität und mit optimaler Passform.

Wer eine Dusche von Schnez besitzt, genießt sie vor dem Duschen, weil sie so schön ist, beim Duschen, weil sie so komfortabel ist und nach dem Duschen, weil sie so leicht sauber zu halten ist. „Wenn Sie sich immer wieder beim Reinigen Ihrer in die Jahre gekommenen Duschkabine ärgern, ist es höchste Zeit für einen Besuch in unserer Fachausstellung“, sagt Friedrich Schnez, der in Sachen Qualitätsarbeit keine Kompromisse macht. Schnez-Duschen bieten nicht nur ein glasklares Duschvergnügen, sondern zeigen, dass die Zeit der flatternden Duschvorhänge und schmuddeligen Faltwände längst vorbei ist. Die Duschkabinen bestehen ausschließlich aus hochwertigem, acht Millimeter starkem Einscheibensicherheitsglas – nach „Europanorm 12150“ – mit polierten Kanten. Raffiniert aufbereitet werden die Duschen aber auch Küchen mit edlen Digitaldruckmotiven, die entweder mit interessantem Farbspiel oder tollen Bildeffekten beeindrucken.

Die speziell entwickelten Beschläge sind aus massivem Messing beziehungsweise aus hochwertigem Edelstahl. Da hat Kalk keine Chance! Friedrich Schnez schwört auf außen angebrachte Beschläge für ein glasklares Duschvergnügen. „Zum einen sind die durchgehend glatten Flächen im Inneren der Dusche viel leichter sauber zu halten. Außerdem gibt es keine versteckten Zwischenräume in denen sich Pilz und Schimmel ansiedeln können.“ Wird das Glas zusätzlich mit einem Polymerfilm beschichtet, lassen sich Wassertropfen auch nach längerer Zeit kinderleicht und ohne chemische Keule entfernen.

Spezielle Kundenwünsche wie Sonderhöhen und –breiten, Einbau in Dachschrägen und Anpassung an andere bauliche Besonderheiten sind bei Schnez kein Problem. Im Gegenteil – sie werden selbstverständlich erfüllt. „Das Wort ‚Sonderanfertigung’ gibt es bei uns nicht, denn alle unsere Duschkabinen sind Maßanfertigungen zum günstigen Preis“, betont Friedrich Schnez. Viel Wert legt der Firmeninhaber auf Beratung, Service und fachgerechte Montage durch die eigenen Mitarbeiter. Parkplätze gibt es hinter dem Gebäude oder in der Rathaus-Tiefgarage in unmittelbarer Nachbarschaft. Schnez selbst nimmt vor Ort Maß und ist selbst auch Ansprechpartner für die Kunden.

Neben den Duschkabinen bietet Schnez Glasschiebetüren nach Maß und Spiegel in allen Größen und Formen an, inklusive fachmännischer Beratung und Montage. Zudem gibt Schnez auf jede Duschkabine fünf Jahre Garantie.

Informationen im Internet: http://www.schnez-dusche.de