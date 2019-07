Die Sommeraktion von Koners Bauelemente steht in diesem Jahr ganz im Zeichen der Tür. Vom 29. Juli bis zum 7. September gibt es beim Kauf einer Haustür von Internorm oder Topic – für die Modelle AT400, AT410, T1, T2 und T3 – eine elektromechanische Verriegelung für Haustüren gratis dazu. „Der Vorteil ist einfach, dass die Tür an vier Stellen gesichert ist und nicht nur an einer“, erklärt Geschäftsinhaberin Martina Koners-Kannegießer. Bei diesem System erfolgt das Verriegeln automatisch-mechanisch über Federkraft. Wird die Tür geschlossen, lösen diese aus und sowohl Bolzen wie Schwenkhaken fahren komplett aus und verankern sich im Türrahmen. „Man muss die Haustür einfach nur hinter sich zuziehen, mehr nicht“, so Koners-Kannegießer.

Das Entriegeln funktioniert ebenso unkompliziert. Es erfolgt entweder elektromotorisch oder manuell. Bei der elektromotorischen Variante, erfolgt die Öffnung von innen über einen Taster, zum Beispiel den der Sprechanlage, von außen über ein optionales Zutrittskontrollsystem, wie etwa Fingerprint. Und nach wie vor lässt sich die Haustüre manuell über den Türdrücker oder den Schlüssel öffnen.

Individuelle Türenwünsche

Ein Händchen für ganz individuelle Türenwünsche hat die Türen-Manufaktur Topic aus Österreich. Seit mehr als 40¦Jahren bietet das Unternehmen traditionelle Handwerkskunst mit modernster Technik, Energieeffizienz und Design. Die Manufaktur mit eigener Glaserei, Holzverarbeitung und Schmiede fertigt Einzelstücke ganz nach den persönlichen Kundenwünschen.

Die Fertigung der meisten Komponenten für die Türen erfolgt im eigenen Haus. Der Kreativität, Fantasie und Gestaltungslust werden fast keine Grenzen gesetzt. Ob kunstvolle Gitter und Stoßgriffe aus der eigenen Schmiede, unverkennbare Arbeiten wie schwungvolle Schliffe, sandgestrahlte Kreationen oder verspielte Bleiglas- und Fusingarbeiten aus der eigenen Glaserei, in der auch das Verbinden geprüfter Sicherheitsgläser mit Designverglasungen erfolgt, verdeutlichen die hohe Handwerkskunst der Topic-Türen.

„Es können ganz nach Wunsch geschnitzte und gegossene Elemente auf Materialien wie Glas, Sichtbeton, Keramik oder Holz gesetzt oder auch vollständig in den Türaufbau integriert werden“, erklärt Geschäftsinhaberin Martina Koners-Kannegießer. Unabhängig von der Außentemperatur fühlt sich die Innenseite einer Topic-Tür immer behaglich an, weil kein Metall in der Oberfläche verwendet wird. „Die hervorragenden Dämmeigenschaften des natürlichen Werkstoffs Holz führen vor allem im Winter zu einem sehr angenehmen Wohnklima“, so Martina Koners-Kannegießer.

Wer befürchtet, bei all dieser Individualität Kompromisse eingehen, und auf moderne Standards verzichten zu müssen, der irrt. Topic-Türen sind verlässlich, sie bieten bei Design, Dämmung und Sicherheit höchste Standards, etwa mit Fingerprint, Keypad und LED-Beleuchtung.

Informationen im Internet:

https://koners-bauelemente.de