Das Team von MB Stuckateure aus Markdorf sind die Spezialisten für hochwertigen Trockenbau in der Region Bodensee-Oberschwaben. Nachdem sich Geschäftsinhaber Markus Birkle Ende vergangenen Jahres entschlossen hatte, sich räumlich zu vergrößern, ist der Umzug in die neuen Räume in der Robert-Bosch-Straße 4 nun endgültig abgeschlossen. „Es fehlten noch die Außenbeschriftungen und die Fahnen. Jetzt sind wir richtig gut zu erkennen“, so Birkle. Auch in den neuen Büroräumen ist der Alltag eingekehrt, hier hat Elke Birkle das Sagen. „Ich fühle mich wirklich sehr wohl in den neuen Räumen, alles ist viel übersichtlicher.“ Außerdem verfügt das Unternehmen jetzt über ein ausreichend großes Lager, dazu Markus Birkle: „Das größere Lager war absolut notwendig, jetzt können wir unsere Aufträge viel stressfreier erledigen.“ Man sei jetzt auf jeden Fall richtig angekommen.

So konnte auch das Angebot weiter ausgebaut werden, wie Birkle berichtet. „Wir haben ein schnell zu installierendes Staubschutzsystem zur Staubabsaugung und Unterdruckhaltung in Räumen angeschafft.“ Dieses System ermögliche es, im Renovierungsbereich einen Unterdruck zu erzeugen, der verhindert, dass sich der Feinstaub in angrenzende Räume verteilt. „Es eignet sich bestens für Arbeiten sowohl in der Industrie, als auch im Heimbereich. Umständliches abhängen der Räume fällt dadurch schlicht weg.“

Für Markus Birkle war dies ein nächster Schritt in seiner sechsjährigen Firmengeschichte. Als Ein-Mann-Betrieb 2012 gestartet, beschäftigt er heute 12 Mitarbeiter und ist ständig auf der Suche nach Verstärkung. Den Erfolg seines Wachstums führt Markus Birkle zum einen auf seine Frau Elke und sein Team und zum anderen auf die geleistete Qualitätsarbeit sowie die Vielfalt im Bereich Trockenbau zurück.

Dieser diene als Raumtrennung, Raumdämmung, Brandschutz, Akustikverbesserung und als geeignete Schalldämmung. „Viele wissen gar nicht ,wie flexibel man im Trockenbau arbeiten kann“, erläutert Birkle. Im Bereich Brandschutz sei es leider so, dass guter Brandschutz mit Standartlösungen nicht zu erreichen sei. Daher sei das Motto des Unternehmens, den Brandschutz gewissenhaft, so gut wie technisch möglich und nach Zulassungen und Anforderungen zu erbringen. „Da es hier um Leib und Leben geht, arbeiten wir nur mit hochwertigen Brandschutzprodukten“, versichert der Geschäftsführer.

Man unterschätze oft den Gips, der im Trockenbau eingesetzt werde, so Birkle. Da Gips ein reines Naturprodukt sei, gebe es von dieser Seite aus beim Einbau keinerlei Bedenken über eine Einwirkung auf die Gesundheit. Die Gipsplatten können flexibel und einfach etwa für Ständerwände eingesetzt werden. „Der Vorteil, die Wände können genauso problemlos wieder abgebaut werden, wie sie eingebaut wurden“, erläutert Markus Birkle. Der Schallschutz, durch die Trockenbauarbeiten seien beachtlich, so könne man bereits mit einer geringen Wanddicke einen sehr guten Schallschutz herstellen.

Informationen im Internet:

http://www.mb-stuckateur.de

Trockenbau

Der Trockenbau ermöglicht es, auf unkomplizierte Weise etwa einen Wohn- vom Essbereich abtzueilen, den Dachboden ausbauen oder schräge Wände auszugleichen. Grundsätzlich werden Trockenbau-Konstruktionen in der Regel für Wand, Decke und Boden verwendet.