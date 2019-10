Wer es stilvoll, individuell und kreativ mag, ist bei Haller Raumgestaltung in Horgenzell-Sattelbach an der richtigen Adresse. Der Familienbetrieb bietet ein umfangreiches Teppichböden- und Parkettsortiment, ein Gardinen- und Matratzenstudio sowie alles rund um Markisen und Sonnenschutz an. „Bei uns gibt es alles aus einer Hand“, erklärt Geschäftsinhaber Markus Haller und ergänzt: „Wir verlegen, nähen, polstern, liefern und montieren – wenn es gewünscht wird.“

Seit 15. Oktober laufen in Sattelbach die Parkett- und Vinyl-Aktionstage mit tollen Angeboten. Als reines Naturprodukt schafft Parkett ein angenehmes, warmes Wohnklima. Und das edle Material wird mit den Jahren sogar immer schöner.

Ein Echtholzboden ist daher eine Anschaffung fürs Leben, sogar für mehrere Generationen. Fertigparkett verfügt über eine abschleifbare Nutzschicht und ist bereits versiegelt. Alternativ dazu gibt es den Massivholzboden, der geölt, gewachst oder lackiert wird. Besonders robust sind Hochkantlamellen. Parkettboden ist dauerhaft und muss bei starker Beanspruchung nur abgeschliffen, nicht aber erneuert werden. Er wird gefertigt aus Ahorn, Buche, Eiche, Nussbaum, Kirschbaum oder Räuchereiche.

Bodenbeläge aus Vinyl liegen derzeit voll im Trend. Eine natürliche Optik, die sich kaum von Laminat oder Holz unterscheidet, hat die Vinylböden inzwischen salonfähig gemacht. Und das bringt einige Vorteile mit sich. Denn die elastischen Designbeläge lassen sich herrlich leicht pflegen, sind daher ideal für Familien mit Kindern, können einfach verlegt werden und sind in jedem Raum einsetzbar.

Am 10. November findet in Horgenzell der verkaufsoffene Sonntag statt und selbstverständlich ist Haller Raumgestaltung in Sattelbach mit dabei. Von 12 bis 17 Uhr gibt es interessante Verlegungs-Vorführungen, eine Adventsausstellung und tolle Angebote.

„Zum Beispiel wird es zehn Prozent auf Spannbetttücher, Kuscheldecken und Bettwäsche geben“, sagt Fachberater und Raumausstatter Robby Schrei. Ein Besuch lohnt sich bestimmt.

Die Firma Haller

Seit fast 30 Jahren steht die Firma mit Standorten in Sattelbach und Bad Waldsee für stilvolle Wohnkultur in der Bodenseeregion. Neun Meister und geschulte Fachberater stehen mit Rat und Tat zur Seite. Sie messen vor Ort, polstern die Möbel, nähen und montieren die Gardinen und verlegen den Boden. Auf Wunsch wird auch direkt nach Hause geliefert.

Informationen im Internet:

http://www.haller-raumgestaltung.de