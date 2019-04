Als familiengeführter Meisterbetrieb steht Koners Bauelemente aus Markdorf für individuelle und umfassende Beratung nach neuesten technischen Erkenntnissen und gesetzlichen Vorschriften. Dies gilt laut Geschäftsinhaber Stefan Koners auch für die Montage mit eigenen Montageteams, die regelmäßig geschult werden und so stets auf dem neuesten Stand sind.

Im Schauraum, Bergheimer Straße 34, erhält man in angenehmer Atmosphäre einen guten Überblick über die gebotene Produkt- und Leistungspalette. Anhand des anschaulich präsentierten Angebots können gemeinsam mit Kunden Fragen erörtert und individuelle Türen-, Fenster- und Markisen-Lösungen gefunden werden. In der immer aktuell gehaltenen großen Ausstellung können Kunden die Exponate erleben und buchstäblich „begreifen“. „Hier bei uns kann man sich immer über die neueste Technik bei Fenstern, Haustüren und Sonnenschutz informieren. Kunden können die die neue Haustüre mit konfigurieren und diese direkt an ihrem Haus visualisieren“, sagt Stefan Koners.

Individuelle Türenwünsche

Ein Händchen für ganz individuelle Türenwünsche hat die Türen-Manufaktur Topic aus Österreich. Seit mehr als 40 Jahren bietet das Unternehmen traditionelle Handwerkskunst mit modernster Technik, Energieeffizienz und Design. Die Manufaktur mit eigener Glaserei, Holzverarbeitung und Schmiede fertigt Einzelstücke ganz nach den persönlichen Kundenwünschen.

Die Fertigung der meisten Komponenten für die Türen erfolgt im eigenen Haus. Der Kreativität, Fantasie und Gestaltungslust werden fast keine Grenzen gesetzt. Ob kunstvolle Gitter und Stoßgriffe aus der eigenen Schmiede, unverkennbare Arbeiten wie schwungvolle Schliffe, sandgestrahlte Kreationen oder verspielte Bleiglas- und Fusingarbeiten aus der eigenen Glaserei, in der auch das Verbinden geprüfter Sicherheitsgläser mit Designverglasungen erfolgt, verdeutlichen die hohe Handwerkskunst der Topic-Türen.

„Es können ganz nach Wunsch geschnitzte und gegossene Elemente auf Materialien wie Glas, Sichtbeton, Keramik oder Holz gesetzt oder auch vollständig in den Türaufbau integriert werden“, erklärt Mitgeschäftsinhaberin Martina Koners-Kannegießer. Unabhängig von der Außentemperatur fühlt sich die Innenseite einer Topic-Tür immer behaglich an, weil kein Metall in der Oberfläche verwendet wird. „Die hervorragenden Dämmeigenschaften des natürlichen Werkstoffs Holz führen vor allem im Winter zu einem sehr angenehmen Wohnklima“, so Martina Koners-Kannegießer.

Keine Kompromisse

Wer befürchtet, bei all dieser Individualität Kompromisse eingehen und auf moderne Standards verzichten zu müssen, der irrt. Topic-Türen sind laut Stefan Koners verlässlich, sie bieten bei Design, Dämmung und Sicherheit höchste Standards, wie etwa Passivhaustauglichkeit ab „Ud 0,61“, Einbruchssicherheit bis „RC 3“ und das alles auf dem neuesten Stand der Technik, etwa mit Fingerprint, Keypad und LED-Beleuchtung.

Informationen im Internet:

https://koners-bauelemente.de