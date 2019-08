Nach zweieinhalb Jahren überlässt Endress Motorgeräte den Hepbacher Standort wieder dem ehemaligen Besitzer Franz Rock. So firmiert die Firma ab sofort wieder unter dem Namen „Franz Rock Forst- und Gartengeräte“. Man habe sich im gegenseitigen Einvernehmen und in aller Freundschaft getrennt, erläutert Franz Rock. Für die Kunden ändert sich indes nichts, es bleibt alles beim Alten. Auch in der Vergangenheit musste sich die Kundschaft nicht groß umstellen, da Endress das Gebäude von Rock gepachtet hatte und Franz Rock als Filialleiter beschäftigte und dessen Lebensgefährtin Ingrid Zwaka ebenso als Mitarbeiterin eingestellt wurde.

Rock zeigte sich dankbar für die zweieinhalbjährige Zusammenarbeit, die ihm auch andere Arbeitsstrukturen und Arbeitsweisen aufgezeigt hätten. In der Endress-Epoche sei das Stihl-Programm um ein Vielfaches erweitert worden, dies wolle man beibehalten und habe dieses sogar nun noch weiter ausgebaut. So könne man nun nahezu die kompletten Stihl-Akkugeräte für Forst- und Gartenarbeiten vorweisen und habe diese auch stets vorrätig. Sehr beliebt ist beispielsweise der akkubetriebene Rasenmäher von Stihl. Die innovativen Pro-Akkugeräte sind umweltfreundlich und abgasfrei. Die Luft bleibt sauber und damit auch der Garten. Weitere Vorteile sind die geringe Geräuschentwicklung beim Rasenmähen sowie die kinderleichte Handhabung. So muss nicht wie beim Benzinrasenmäher mühselig zigmal am Seilzugstarter gezogen werden, bis der Rasenmäher anläuft, nur Knopf drücken und schon geht es los.

Ein weiterer Vorteil: Das Stihl-Wechselakkusystem vereinfacht die moderne Gartenpflege. Die Pro-Akkus können mit den verschiedensten Geräten betrieben werden. Ob Akku-Kettensäge, Motorsense oder Heckenschere – der Akku passt immer.

Preisnachlass für kurze Zeit

Wer umweltschonend und ohne Mühe Rasenmähen will, für den hat Ingrid Zwaka mit der X-Serie der Husqvarna Automover eine besondere Empfehlung: „Wer sich für diesen Roboter-Rasenmäher entscheidet, bekommt als Geschenk noch einen Husqvarna Rassentrimmer im Wert von 200 Euro kostenfrei dazu“. Außerdem dürfe sich jeder, der sich für einen Husqvarna Automover aus der Serie 310 oder 315 entscheidet, über einen Preisnachlass von 100 Euro freuen, doch sollte man nicht allzu lange warten, denn „dieses Angebot gilt nur noch kurze Zeit“, so Zwaka.

Das Angebot von Franz Rock ist groß. Es reicht von Traktor-Rasenmäher, Benzin-Rasenmäher, Elektro-Rasenmäher bis hin zu Stihl-Motorsägen, Rasentrimmer, Zubehör, Ersatzteile, Arbeitsschutzkleidung oder Motorenöl, um nur eine kleine Auswahl zu nennen. Nach wie vor wird der Kettenschleif-Service für Motorsägen und Reparaturen jeglicher Art von Forst- und Gartengeräte angeboten. Das Geschäft hat täglich von Montag bis Samstag geöffnet und bietet einen großen und übersichtlichen Verkaufsraum. Wer sich schon lange den Traum eines Husqvarna Automover erfüllen wollte, ist bei Franz Rock goldrichtig, neben der Beratung ist auch die Inbetriebnahme sowie die Installation selbstverständlich Chefsache.