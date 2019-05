Handwerkliche Kompetenz und fachgerechte Qualität bietet seit nunmehr zehn Jahren Fliesenleger Thorsten Miez und sein Team aus Bermatingen-Ahausen. Ob mit Mosaik- oder Naturstein, Standard- oder XXL-Fliesen, Miez macht aus jedem Bad, Küche oder Wohnzimmer einen Ort zum Wohlfühlen. War früher die Fliese vorwiegend für Räume wie Bad oder Küche üblich, so lässt sich heute jeder Raum dauerhaft und dekorativ mit schönen Fliesen gestalten. „Das sind heute der trendigen Fantasie keine Grenzen gesetzt“, sagt Thorsten Miez. Für ihn und sein Team ist das stets Ansporn und Herausforderung zugleich. Bodenfliesen im XXL-Format werden immer beliebter und Renovierer, die eine einheitliche Bodengestaltung im gesamten Wohnbereich verwirklichen wollen, setzen auf sie. Denn die großformatigen Fliesen schaffen neue Perspektiven für individuell und hochwertig gestaltete Wohnräume in den eigenen vier Wänden.

Vielseitiger Service

Angeboten werden außerdem Haus- und Wohnungssanierungen komplett aus einer Hand. Wenn zusätzlich Sanitär-, Heizungs- und Elektroarbeiten gewünscht werden, hilft Miez weiter. „Ich bin mit vielen hervorragenden Handwerkern verschiedener Gewerke vernetzt, da ist immer der richtige zur Hand.“ Kein unnötiger Stress für den Auftraggeber, denn Thorsten Miez kümmert sich um die komplette Koordination. „Ich halte die Fäden in den Händen und sorge dafür, dass alle Handwerker richtig aufeinander abgestimmt sind.“

Zehn Jahre Erfahrung

Durchaus mit Stolz blickt Fliesenleger Thorsten Miez auf seine vergangenen zehn Schaffensjahre zurück. Als er am 1. April 2009 als Fliesen-, Platten- und Mosaikleger – wie die offizielle Berufsbezeichnung lautet – in die Selbstständigkeit startete, war er der festen Überzeugung, es reiche völlig aus, wenn er sich als Ein-Mann-Unternehmen erfolgreich behaupten werde. Doch da irrte er sich ein klein wenig, denn bei ihm stimmten Leistung und abgelieferte Qualität. So wurde Miez schnell von einer stetig anwachsenden Nachfrage überholt. „Ich hatte nicht geplant, mich so schnell personell zu erweitern, aber ich fand wirklich gute Fachkräfte und heute besteht mein Team aus fünf festen Mitarbeitern“, sagt Thorsten Miez. Im Team herrsche ein freundliches Arbeitsklima, was dafür sorge, dass Aufträge immer reibungslos, zügig und zur Zufriedenheit des Kunden ausgeführt werden. „Ich bin wirklich stolz auf mein Team, jeder einzelne trägt zum Erfolg bei“, lobt Miez.

Informationen im Internet:

http://www.fliesenleger-miez.de