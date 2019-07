Die Maschinenfabrik Bermatingen (Mabe) rüstet sich für die Digitalisierung. Gerade erst wurde massiv in den Bau einer neuen Werkshalle investiert, um für den Zukunftsstandard Industrie¦4.0 bereit zu sein. Die Mabe avancierte dadurch zu einem starken und gleichermaßen dynamischen Job-Motor in der Bodenseeregion, der attraktive Arbeitsplätze mit viel Gestaltungs- und Entwicklungspotenzial in Verbindung mit modernsten technischen Standards zu bieten hat.

Aktuell werden Fachkräfte besonders für den Bereich Fertigung gesucht, dazu Andreas Lang, zuständig für Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit: „Dieser Bereich ist bei uns hoch angesiedelt, speziell suchen wir Elektriker, Zerspanungsmechaniker, Gabelstapelfahrer und Bediener/Programmierer von Schweißroboteranlagen sowie weitere Facharbeiter.“ Es seien gerade das gute Betriebsklima, Treueprämien bei runden Jubiläen, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, die die Mabe zu einem interessanten Arbeitgeber mache, so Lang weiter. Das Miteinander werde unter anderem beim Adventsumtrunk, bei der Weihnachtsfeier gepflegt. „Wir haben hier in unserem Unternehmen ein sehr freundschaftliches Miteinander, das spürt man in allen Abteilungen“, gibt Lang an. Aber auch dem Fachlichen wird große Bedeutung beigemessen, wie Lang weiter ausführt. Denn so gehören regelmäßige Fortbildungen zum Arbeitsangebot und die Auszubildenden können sich beim Lernen jederzeit an ihre Ausbilder wenden.

Modern und attraktiv

Heute sind bei der Mabe rund 260 Menschen beschäftigt und seit der Inbetriebnahme der neuen Maschinenhalle im vergangenen Jahr haben sich die Arbeitsbedingungen enorm verbessert. Modernste Laserschneidtechnik oder Abkant-Pressen bieten technisch anspruchsvolle Arbeitsbereiche. Klaus Miez ist Maschinenbediener und seit gut 30 Jahren dabei. Die technische Entwicklung, die er miterleben konnte, ist für ihn enorm: „Heute stehe ich hier und überwache mittels Touchscreen das Zuschneiden mit einem Laser von Alu-, Edelstahl- oder Blechelementen, alles voll automatisch.“ Ebenso schätzt er die neuen Parkplätze an der neuen Halle, die komplett überdacht sind, im Sommer im Schatten sind und bei schlechtem Wetter das Erreichen der Arbeitsstätte trockenen Fußes garantieren.

Innovationen für die Zukunft

Neben dem Produktbereich humus-Mulchtechnik und dem Laserzentrum wurde bereits in den 70er Jahren ein weiteres Standbein am Firmenstandort Bermatingen aufgebaut. Die Marke DIXI-Press-Systeme zur Volumenreduzierung von Wertstoffen – wurde übernommen und ausgebaut. Das in Großserie gefertigte Programm reicht von der 4-Tonnen-Kompakt-Presse bis hin zur 60-Tonnen-Horizontal-Presse.

„Ich habe erst für eine Leihfirma gearbeitet und wurde dann von der Mabe übernommen, eine tolle Chance.“

Robert Rozsa, Maschinenbediener