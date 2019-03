Uhldingen-Mühlhofen vor 7 Stunden

FDP stellt ihre Liste für die Kreistagwahl im Wahlkreis IV auf

Die FDP geht mit einer vollen Liste in den Wahlkampf um die Kreistagssitze des Wahlkreis IV (Großraum Meersburg) des Bodenseekreises. Meinrad Holstein (71), Gemeinderat in Uhldingen-Mühlhofen, führt die Liste mit acht Kandidaten und einer Kandidatin an, die in Uhldingen-Mühlhofen aufgestellt wurde.