Die Müllmenge ist im Bodenseekreis im vergangenen Jahr um 1,1 Prozent gesunken und liegt bei 129 985 Tonnen. Im Ausschuss für Umwelt und Technik des Kreistags legte Stefan Stoeßel, Leiter des Abfallwirtschaftsamts, die Statistik vor.

98,2 Kilo Hausmüll pro Einwohner

Die Menge des Hausmülls ist um knapp ein Prozent auf 21 186 Tonnen gesunken. "Berücksichtigt man die gleichzeitige Steigerung der Einwohnerzahl um 0,7 Prozent, ist ein Rückgang um 1,8 Prozent zu notieren", rechnete Stoeßel vor. Dies entspricht seinen Angabe zufolge 98,2 Kilo Hausmüll pro Einwohner. Gestiegen ist die Menge des Gewerbemülls um 117 Tonnen auf 4431 Tonnen (2,7 Prozent).

Deutliche Steigerung bei Deponieklasse-I-Abfällen

Auf der anderen Seite gab es mit 837Tonnen Baustellenabfall 213 Tonnen weniger als im Jahr 2017. Erneut sei bei den Deponieklasse-I-Abfällen eine deutliche Steigerung festzustellen. Insgesamt wurden 14 730 Tonnen DK-I-Abfälle und damit 25,6 Prozent mehr als 2017 angenommen worden. "Dies ist ein Beleg, dass die Ende 2016 in Betrieb genommene Deponie Überlingen-Füllenwaid von der heimischen Wirtschaft gut angenommen wird", so Stoeßel.

Aufgrund des sehr trockenen Sommers habe es sowohl bei den Bio- als auch bei den Gartenabfällen deutlich geringere Mengen als im Vorjahr gegeben. So sank die Biomüllmenge um zwei Prozent auf 16 209 Tonnen. Die Menge der Grünabfälle sank auf 15 653 Tonnen, was einem Rückgang von knapp 13,7 Prozent entspricht.

Je Einwohner fielen 2018 nur noch 72,6 Kilo statt 84,7 Kilo Grünabfälle an. An Papier und Kartonagen wurden 17 741 Tonnen beziehungsweise 82,3 Kilogramm je Einwohner gesammelt. "Der Rückgang um 565 Tonnen dürfte vor allem am geänderten Konsumverhalten liegen", vermutet Stoeßel. Die über den Gelben Sack erfasste Menge an Leichtverpackungen war mit 5969 Tonnen nahezu unverändert. 71 Prozent davon wurden stofflich verwertet, 29 Prozent zu Ersatzbrennstoff verarbeitet.

Zum ersten Mal seit 25 Jahren wurden die Abfallgebühren im Bodenseekreis in diesem Jahr erhöht. Für private Haushalte sind sie im Schnitt um sechs Prozent, für Gewerbebetriebe um sieben Prozent angestiegen.