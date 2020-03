von Christina Bömelburg, Stefanie Nosswitz und Helmar Grupp

Am Wochenende hat der Landkreis mit der Einrichtung eines Corona-Testzentrums (CTZ) am Ortsrand von Oberteuringen, in der Augustin-Bea-Straße, begonnen. Mit dem Testzentrum sollen Arztpraxen und Kliniken entlastet werden. „Unser Ziel ist es, den Betrieb am heutigen Montagnachmittag aufzunehmen“, sagt Robert Schwarz, Pressesprecher des Bodenseekreises, auf SÜDKURIER-Nachfrage.

Im Laufe des Sonntag wurde das Testzentrum weiter komplettiert. Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks (THW) Friedrichshafen unter der Leitung von Zugführer Thomas Vogt errichteten neben den beiden Containern noch einen Pavillon.

Im Pavillion wird ein Rachenabstrich entnommen

In dem Pavillon soll Personen, die auf das Virus getestet werden, ein Rachenabstrich entnommen werden. Vorgesehen sei, dass man auch mit dem Auto in den Pavillon einfahren kann, wo dann ein Arzt den Abstrich am Wagen vornehmen wird. Dies sei nötig, da die Stäbchen nicht nass werden dürfen, der Pavillon sei bei schlechtem Wetter ein Schutz gegen den Regen, so Robert Schwarz.

Testkapazitäten werden sinnvoll eingesetzt

Mit dem Testzentrum werde ein Konzept der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg übernommen, das derzeit auch in anderen Landkreisen in dieser oder ähnlicher Form umgesetzt werde. „Es geht darum, unsere Testkapazitäten sinnvoll einzusetzen“, so Schwarz. Hausärzte und das Gesundheitsamt seien nicht in der Lage, sämtliche Menschen auf den Coronavirus zu testen.

Das Zentrum, dessen medizinischer Betrieb durch die Kassenärztliche Vereinigung organisiert werde, soll täglich einige Stunden in Betrieb sein, laut Schwarz werde dies voraussichtlich am Nachmittag der Fall sein. Das Landratsamt werde die betroffenen medizinischen Fachstellen darüber informieren.

Fläche in Oberteuringen liegt zentral im Bodenseekreis

„Die Fläche in der Nähe des Sportplatzes befindet sich relativ zentral im Landkreis„, so Schwarz. Dies sie bei der Auswahl der Fläche wichtig gewesen. Die Gemeinde Oberteuringen stellte den Platz auf Bitte das Landratsamtes zur Verfügung. „Bürgermeister Ralf Messmer war sofort einverstanden und hat gesehen, dass wir Bedarf haben“, teilt Schwarz mit.

Das sagt Bürgermeister Ralf Messmer

Für Ralf Messmer sei dies selbstverständlich gewesen, als die Anfrage die Gemeinde erreicht hatte. „Oberteuringen liegt nun mal in der Mitte und wir sind gut erreichbar“, sagte der Bürgermeister am Sonntagnachmittag dem SÜDKURIER am Telefon. „Wir stellen uns der Verantwortung“, so Messmer. Mit Gegenwind aus der Bevölkerung rechnet er nicht, auch sei das Risiko für die Oberteuringer miminal. „Der Platz wurde ja entsprechend gewählt“, sagt Messmer. Der Hauptgrund sei, die Hausärzte zu entlasten. Wie lange das Testzentrum neben dem Festplatz des Musikvereins gebraucht werde, sei momentan noch offen. Ralf Messmer rechnet so bis zu vier Wochen, sagt aber auch: „Wir wissen nicht, wie sich alles entwickelt.“

Letzte Abläufe und Feinheiten organisieren

Die beiden Container sind ausschließlich für die Ärzte und die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes und für den Publikumsverkehr gesperrt. Dort können die Verantwortlichen ihre Verwaltungsaufgaben erledigen oder sich zwischen Tests auch umziehen und frisch machen, so Schwarz. Die Container für die Ärzte und Mitarbeiter seien strikt getrennt vom Testbereich am und im Pavillon. „Bis Montagnachmittag wollen wir noch letzte Abläufe klären und die Feinheiten organisieren“, so der Kreis-Sprecher am Sonntag. Schließlich gebe es für eine solche Einrichtung „noch keine Blaupause“.

Mitarbeiter des Technischen Hilfswerkes (THW) Friedrichshafen unter der Leitung von Zugführer Thomas Vogt (rechts) errichteten am Sonntag neben den beiden Containern des Corona-Testzentrums in Oberteuringen noch einen Pavillon.

Das Testzentrum sei keine „offene Sprechstunde“, wie Robert Schwarz betont. Es werden nur Personen mit „begründetem Fall“ getestet, die eine Überweisung vom Hausarzt haben und über das Gesundheitsamt einen Termin für das Testzentrum bekommen. Auf eigene Faust mit dem Wunsch, sich testen zu lassen, könne man dort nicht hingehen. Wer dennoch ohne Abklärung komme, um sich testen lassen zu wollen, werde nicht angenommen, sagt Schwarz.

So sieht das Procedere im Zentrum aus

Das Procedere der Tests im CTZ soll wie folgt ablaufen: Vorgesehen sei es dezidiert nur für begründete Verdachtsfälle sowie für Risikopersonen, etwa für jene, die aus einem Risikogebiet zurückkommen oder die nachweislich Kontakt zu infizierten Personen gehabt haben könnten. „Es ist explizit die Stelle, wohin Ärzte oder das Gesundheitsamt des Landkreises Personen zuweisen, die ein konkretes Risiko aufweisen“, sagt Schwarz.

Wer bei sich eventuelle Symptome auf eine Infizierung mit dem Corona-Erreger registriere oder aus einem Risikogebiet zurückgekehrt sei, müsse sich telefonisch bei einem Arzt oder bei seinem Hausarzt melden, erläutert Schwarz. Persönlich sollte man in diesem Fall nicht eine Arztpraxis aufsuchen, wegen des Risikos der Ansteckung. Der Arzt kläre dann das weitere Vorgehen mit dem Gesundheitsamt des Bodenseekreises ab, das sich dann wiederum bei der betroffenen Person meldet und diese dann gegebenenfalls an das CTZ in Oberteuringen weiterleitet.

Termine werden vom Gesundheitsamt vergeben

Termine für einen Test im CTZ würden alleine vom Gesundheitsamt des Kreises vergeben, betont Schwarz. Damit werde man unkoordinierte Fahrten zum CTZ vermeiden und auch dafür sorgen, dass es dort bei den Testabläufen nicht zu Staus komme. „Das Gesundheitsamt lädt die Risikopersonen ein und koordiniert die Termine mit den Ärzten und Mitarbeitern vor Ort in Oberteuringen„, sagt Schwarz. Wer auf eigene Initiative komme, werde wieder abgewiesen.

Wenn die Container ab abends bis zum nächsten Morgen nicht mehr besetzt seien, werde von den Mitarbeitern auch alles Material eingepackt und wieder mitgenommen, betont Schwarz: „Es wird dort nichts über Nacht verbleiben, weder Ausrüstungen noch sonstige Materialien.“

Für Anwohner laut Landkreis unbedenklich

Für die Anwohner ist das Zentrum laut Landkreis gesundheitlich nicht bedenklich. „Das Virus ist nur bei engem Kontakt zu infizierten beziehungsweise erkrankten Personen übertragbar.“ Die Durchlaufsystematik des Zentrums sehe nicht vor, dass es zu solchen engen Kontakt zwischen Patienten und Anwohnern kommt. Auch bei der Art und Weise der Probeentnahme und dem logistischen Umgang mit den Proben werde sichergestellt, dass keine Krankheitserreger nach außen gelangen.

Landrat Lothar Wölfle bedankt sich

Landrat Lothar Wölfle hat sich am Sonntagvormittag das CTZ angeschaut. Er dankte der Feuerwehr, dem Technischen Hilfswerk und den Johannitern für den Aufbau der Station. Dank gebühre laut Wölfle auch der Gemeinde Oberteuringen, die schnell und unbürokratisch das Grundstück bereitgestellt hat, nachdem der Landkreis diese Anfrage kurzfristig gestellt hatte.

Keine neuen Corona-Fälle am Wochenende

Am Wochenende sind bis zum Sonntagnachmittag im Bodenseekreis keine neuen Fälle von Corona-Infektionen bekannt geworden. Somit bleibt es bei aktuell vier bekannten Fällen im Landkreis.