Es war eine Frage der Zeit, bis der erste begründete Corona-Verdachtsfall im Bodenseekreis auftaucht: Ein Mann aus einer Gemeinde im Kreis war geschäftlich im norditalienischen Risikogebiet unterwegs und wird derzeit auf Corona getestet. Das bestätigt Robert Schwarz, Pressesprecher des Landkreises, am Samstagmittag auf SÜDKURIER-Anfrage.

Für welche Firma der Mann unterwegs war und in welcher Gemeinde er lebt, ist zum aktuellen Zeitpunkt unklar. Der Mann sei symptomlos, so Schwarz. Dennoch gilt er als „begründeter“ Verdachtsfall. Als solche gelten laut den Falldefinitionen des Robert-Koch-Instituts Menschen, die in einem Covid-19-Risikogebiet waren oder Kontakt zu einem bestätigten Fall hatten. „In diesem Fall hat der Arzt einen Test auf SARS-COV2 angezeigt“, berichtet Schwarz. Die Testergebnisse aus dem Labor werden am Sonntag erwartet.

Der Mann, der körperlich in guter Verfassung ist, befindet sich nun in häuslicher Quarantäne. Auch Kontaktpersonen ersten Grades (Familie, enge Freunde) werden derzeit auf Corona getestet. Das Kultusministerium Baden-Württemberg hat angewiesen, dass Kinder und Lehrer aus dem Risikogebiet oder die Kontakt zu einem Verdachtsfall oder Krankheitsfall hatten, 14 Tage zuhause bleiben sollen. Die Schulen und Kindergärten im Bodenseekreis gaben diese Empfehlung bereits an alle Eltern heraus.

„Wir rechnen natürlich nach dem Wochenende und den Fasnachtsferien mit weiteren Verdachtsfällen“, sagt Robert Schwarz. Derzeit gibt es im Bodenseekreis noch keinen bestätigten Corona-Fall. Auch am Klinikum Friedrichshafen wird bisher niemand behandelt, sagt Sprecherin Susann Ganzert am Samstagmittag.

Der SÜDKURIER berichtet am Wochenende weiter über die Situation im Bodenseekreis.