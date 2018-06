Früher lautete ein Werbeslogan „Fleisch ist ein Stück Lebenskraft“. Führt eine Ernährung ohne Fleisch zu Mangelerscheinungen?

Es kommt auf die Form des Vegetarismus an. Wer kein Fleisch verzehrt, hat in der Regel weniger Risiko für Mangelerscheinungen, sofern Milchprodukte, Eier und gegebenenfalls sogar Fisch eingesetzt werden. Lediglich Vitamin B12, das fast ausschließlich in tierischen Lebensmitteln vorkommt, kann zum Problem werden. Eisen kommt in pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln vor. Wichtige Quellen sind vor allem Fleisch, grünes Blattgemüse, Vollkornerzeugnisse, insbesondere Haferflocken und Nüsse. Im Fleisch liegt das Eisen jedoch in einer Form vor, die der Körper wesentlich besser aufnehmen kann, als von pflanzlichen Eisenlieferanten. Die Verfügbarkeit von Eisen aus pflanzlichen Quellen kann durch gleichzeitige Zufuhr von Vitamin-C-haltigen Lebensmitteln erheblich gesteigert werden, beispielsweise wenn zum Frühstück Haferflocken mit Orangensaft kombiniert werden.

Führt der Verzicht von Milchprodukten zu Mangelerscheinungen?

Milch, Joghurt, Käse oder Quark sind tolle Kalziumlieferanten. Je länger Käse gereift ist, desto mehr Kalzium ist enthalten. Der Verzicht von Milchprodukten muss nicht zwangsläufig mit Kalziummangel gekoppelt sein, denn auch über kalziumreiches Mineralwasser mit 150 Milligramm Kalzium pro Liter kann der Bedarf gedeckt werden. Auch grünes Blattgemüse, grüne Kohlsorten, Samen, Nüsse und Sesam enthalten natürlicherweise viel Kalzium. Wer gerne Reis-, Hafer-, Dinkel- oder Sojamilch trinkt, findet Produkte mit Kalziumzusatz.

Raten Sie davon ab, Kleinkinder ausschließlich vegetarisch beziehungsweise vegan zu ernähren?

Eine vegetarische Ernährung im Kindesalter, die abwechslungsreich und ausgewogen ist, kann durchaus durchgeführt werden. Die Fachgesellschaften für Ernährung raten nicht davon ab. Eine vegane Ernährung im Kindesalter wird sowohl von den Fachgesellschaften für Ernährung als auch von der AOK Baden-Württemberg nicht empfohlen, da das Risiko für eine unzureichende Zufuhr an wichtigen Nährstoffen wie Kalzium, Vitamin B 12 und Vitamin D, Eiweiß und Eisen zu gering ist. Kinder sind im Wachstum und haben deshalb einen erhöhten Bedarf an wichtigen Nährstoffen. Auch Schwangeren und Stillenden, Kranken und älteren Menschen ist von einer veganen Ernährung abzuraten.

