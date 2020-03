Heiligenberg

Der Ärger vom vergangenen Jahr wirkte nach. Damals hatten Unbekannte den Funken der Heiligenberger Wolkenschieber schon am Samstag angesteckt – nun steckten die Narren ihren Funken selber am Tag vor Funkensonntag an. Trotz des stürmischen Wetters verfolgten rund 100 Zuschauer das Geschehen:

Unteruhldingen

Zu ihrem zehnjährigen Geburtstag bauten die Unteruhldinger Funkenbuben einen Rekordberg, den oben gleich vier Hexen krönten. Drei davon waren Geburtstagsgeschenke befreundeter Funkengilden. Wir haben das Team zwei Tage lang begleitet:

Meersburg

Das traditionelle Funkenfeuer am Parkplatz Töbele wurde erstmals auf den Samstag verschoben, weil den Funkenbuben zum Aufräumen am Montag die Leute fehlen. Für die Zuschauer war die Umstellung aber unproblematisch:

Löffingen

Auch im Schwarzwald brannten die Fasnetfunken: In Löffingen wurde am Wochenende endgültig Abschied genommen von der Fastnacht 2020.