Gerhard Lallinger, Planer, Koordinator und der die Arbeiten in der Mittleren Kaplanei überwachende Architekt zeigt sich begeistert. Er lobt die handwerkliche Leistung, die die mehrheitlich aus Markdorf kommenden Gerwerke beim Umbau und der Restaurierung der Mittleren Kaplanei vorgelegt haben. Lallingers Beobachtung: „Das Engagement für ihre Kaplanei war noch größer als üblich und die handwerkliche Ausführung perfekt.“

Am Sonntag, 31. März, findet die offizielle Einweihung der Mittleren Kaplanei statt. Der Tag beginnt mit einem Gottesdienst in der St.Nikolaus-Kirche. Im Anschluss wird Pfarrer Hund, Leiter der Seelsorgeeinheit, die Mittlere Kaplanei segnen. Danach können die sanierten Räumlichkeiten besichtigt werden.

Nach gut zweijähriger Umbauphase ist die Mittlere Kaplanei seit vergangenem Dezember wieder geöffnet. Seither ist sie wieder Ort des Gemeindelebens. Kirchliche Gruppen und Teams treffen sich im kleinen Sitzungssaal. Für die großen Veranstaltungen der Seelsorgeeinheit, aber auch für Konzerte oder Theateraufführungen steht der große Saal unterm Dach der Kaplanei zur Verfügung. Dieser ist nun auch barrierefrei zu erreichen. Ein Aufzug fährt die Besucher von dessen Eingang an der Ulrichstraße bis unters Dach. Der neue Saal sollte auch größer sein als sein Vorgänger.

Einhellig begeistert urteilen die Besucher des gründlich modernisierten Gemeindehauses über die besondere Atmosphäre im Gemeindesaal. Dessen offene Trag-Konstruktion macht den Raum erfahrbar. Hier zeigt sich großes architektonisches Gespür für die Gegebenheiten des alten Bestandsgebäudes bei gleichzeitigem Geschick, diesen Elemente ein neues Gesicht zu verleihen. Längst nicht alles Historische in den ursprünglich drei separaten Gebäuden der Mittleren Kaplanei ist nach dem Umbau sichtbar geblieben. Zum Teil versteckt sind manche Stuckdecken in dem denkmalgeschützten Gebäude. Die Denkmalbehörde legte großen Wert auf deren Erhaltung, was einen nicht unerheblichen Arbeitsaufwand verlangte.

Sicherheit lautete ein wesentliches Motiv für die Sanierung. Denn der Brandschutz war nur sehr unzureichend. Heute gibt es statt einst drei nur noch zwei Treppenhäuser. Die aber genügen nun den Anforderungen von Bauamt und Feuerwehr. Beim Hauptaufgang hinter dem der Fassade vorgesetzten Stahlrahmen gibt es sogar warm anmutendes Holz. Wie Architekt Lallinger erläutert, ist von außen kaum etwas von den vielen Neuerungen zu erkennen, „außer dem Stahlrahmen und den veränderten Dachgauben.“ Man müsse schon genauer hinschauen. Doch das lohnt sich.

Die Sanierung

Das dreiteilige historische Gebäude in der Markdorfer Kirchgasse wurde grundlegend saniert. Sanitäre Einrichtungen, ein verbesserter Brandschutz und die geplante Barrierefreiheit zählen zu den wichtigsten Neuerungen. Neben dem großen Saal unterm Dach mit 130 Stühlen und Bühnenraum, Küche und Garderobe gibt es noch einen kleineren Saal mit 36 Sitzplätzen. Räume gibt es auch für die Bücherei, den Kirchenmusiker, für das Pfarrbüro und für die Jugend.

Die Gesamtkosten für den Umbau belaufen sich geschätzt auf 3,4 Millionen Euro, 2,8 Millionen Euro kommen aus Kirchenmitteln, 300 000 Euro trägt die Stadt – etwas über 300 000 Euro kamen durch Spenden. Zudem wird mit einem fünfstelligen Zuschuss von der Denkmalbehörde gerechnet.