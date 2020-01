von Christiane Keutner

Die Müdigkeit nach der Silvesternacht war schnell verschwunden. Dafür trabte Rehpinscher Elias brav an der Seite von Andreas Waldschütz aus Herdwangen-Schönach. Als sechsbeiniges Team waren sie die Exoten unter den etwa 400 Rennradfahrern und Läufern, die am Neujahrstag zum größten deutschen Wintertreffen für Radsportler zum Höchsten gekommen waren.

Andreas Waldschütz aus Herdwangen-Schönach lief die Strecke mit Rehpinscher Elias. | Bild: Christiane Keutner

Organisiert hatte die Veranstaltung, die sich zunehmender Beliebtheit auch bei Walkern und Wanderern erfreut, der Friedrichshafener Radsportverein „Freundeskreis Uphill“.

Zu einem beliebten Treffpunkt für Radsportbegeisterte aber auch Läufer und Walker ist der Stoppomat auf dem Höchsten am Neujahrstag geworden. Zum Aufwärmen stellten sich die Teilnehmer in die Sonne oder ins beheizte Zelt. | Bild: Christiane Keutner

Nach einer rasanten Abfahrt im Sonnenschein mit Blick auf nebelverhangene, beschneite Tannen und Berge traten die Radsportler kräftig in die Pedale, um den Berg wieder hoch zu fahren – 8,2 Kilometer und 350 Höhenmeter galt es zu überwinden.

Das „Grand Opening“ Das inzwischen größte deutsche Wintertreffen für Radsportler (und andere Sportler) findet seit 13 Jahren an Neujahr am Höchsten statt. Dort befindet sich ein Stoppomat, der ganzjährig in Betrieb ist. Mit ihm kann man die Zeit messen, die man für die Strecke von 8,2 Kilometern Länge benötigt. Ausrichter ist der Radsportverein Freundeskreis Uphill, der den Stoppomat und die Berghütte mit Wärmestube auch gebaut hat und der jährlich von rund 2500 Radlern genutzt wird. Waren es bei der Premiere 40 Gäste, so schraubte sich die Zahl der Teilnehmer beim Grand Opening im Lauf der Jahre stetig höher. Informationen gibt es hier

Vor traumhafter Kulisse fand das „Grand Opening“ des Friedrichshafener Radsportvereins „Freundeskreis Uphill“ am Höchsten statt. | Bild: Christiane Keutner

„Das ist kein Erlebnis, das ist für alle eine ziemliche Quälerei, egal, ob man die Strecke in 35 oder in 45 Minuten macht“, sagte Marie-Luise Heilig-Duventäster, unter anderem 38-fache Welt- und Europameisterin sowie 12-fache Sportlerin des Jahres der Stadt Ravensburg, die bereits 25 Landesrekorde in allen Altersklassen gelaufen ist.

Am Höchsten traf sich auch die regionale Läuferelite mit Partnern (von links): Uschi Bergler, Hans Bergler, Monika Carl, Torsten Moch, Iris Fischer, Rainer Seibold und Marie-Luise Heilig-Duventäster. | Bild: Christiane Keutner

Was aber treibt weniger Sportliche an, es mit dem Berg aufzunehmen und die Zeit am Stoppomat auf dem Höchsten zu stoppen? Es geht vor allem um die Möglichkeit, andere zu treffen, weiß Roland Hecht, Vorsitzender des Freundeskreises Uphill.

Hendrik Benkhard aus Daisendorf (links) und Roland Hecht, Vorsitzender des Freundeskreises Uphill, auf dem Vereinsbänkle. | Bild: Christiane Keutner

„Hier werden die Termine fürs laufende Jahr abgemacht, hier entstehen Ideen für Veranstaltungen und finden sich Leute, die sie organisieren. Das ist eine Kontaktbörse“, erklärte er, während er gemeinsam mit Helfern die selbst gemachte Flädlesuppe, Glühwein und Punsch an die Teilnehmer ausschenkte. Den vermehrten Zulauf bei der Veranstaltung führt er auf das gesellige Miteinander, das beheizte Zelt sowie die wärmende Suppe und Getränke zurück.

Vor allem die Geselligkeit steht beim „Grand Opening“ im Vordergrund. | Bild: Christiane Keutner

Für Markus Walter aus Albstadt ist das „Grand Opening“, wie die Veranstaltung genannt wird, Pflicht „und die schönste Radlerveranstaltung am Bodensee, weil man gleich am Anfang des Jahres alle Verrückten wiedersieht“.

Friedrichshafen Beste Bedingungen beim Neujahrsschwimmen und ein ungewöhnlicher Fund im Wasser Das könnte Sie auch interessieren

Andreas Zurell aus Ahausen sagte mit kritischem Blick auf seine Stoppomat-Karte, die ihm eine Zeit von 30 Minuten bescheinigte: „Für Januar bin ich zufrieden, im Sommer würde ich mich wegen des Ergebnisses erschießen.“ Hendrik Benkhard aus Daisendorf hoffte, seine Kumpels der Betriebssportgruppe Dornier zu treffen; er findet die Veranstaltung fantastisch, sagte er.

Wie sind die Zeiten? Der Stoppomat gibt Andreas Zurell aus Ahausen, Stefan Spannagel aus Ravensburg und Matthias Piloty aus Ravensburg (von links) Auskunft. | Bild: Christiane Keutner

Ein Gedanke hielt Matthias Piloty aus Ravensburg, der bereits 20 Kilometer Anfahrt hinter sich und dieselbe Strecke zurück vor sich hatte, bei den frostigen Temperaturen warm: „Meine Frau lässt mir nachher die Badewanne ein.“