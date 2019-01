Als Mitte der 90er Jahre die Motorradmesse in Friedrichshafen zum ersten Mal ihre Türen für die Besucher öffnete, war sie mit dabei: Anne Bausinger-Bühler. Damals posierte sie in Lederjacke und lässig an eine Maschine gelehnt auf dem ersten Veranstaltungsplakat der Messe, die damals noch "Biker-Weekend" hieß.

Maria Maksimovic zeigt die Neuheiten bei der Motorradwelt 2019. | Bild: Julian Singler

Noch heute arbeitet sie dort als Mitarbeiterin der Marketingabteilung. Den Modeljob machen zwar mittlerweile andere, so wie in diesem Jahr Maria Maksimovic – zu sehen auf dem großen Foto rechts. An den Posen hat sich jedoch nichts verändert: Maksimovic sitzt wie damals Anne Bausinger-Bühler, mit Lederjacke ausgestattet, auf einer Harley Davidson.

Früher waren Motorräder überwiegend für Männer interessant. | Bild: Messe Friedrichshafen

Ab heute dreht sich drei Tage lang auf dem Häfler Messegelände wieder alles um Motorräder. Für die Besucher gibt es ein breitgefächertes Angebot, von Technik über Kleidung bis hin zu Ausrüstung. Außerdem gibt es viele Shows, bei denen Biker ihr Können zeigen.

Die Zahlen der Aussteller und Besucher haben sich im Laufe der Zeit enorm verändert. Waren es bei der ersten Messe noch 100 Aussteller und 21 000 Besucher, beteiligten sich 2018 mehr als drei Mal so viele Aussteller (312) an der Motorradwelt, die mehr als doppelt so viele Besucher (46 300) anlockte.

So sah es in den 90er Jahren bei der Motorradmesse aus. | Bild: Messe Friedrichshafen

Und noch etwas ist anders: Wie Andreas Illg vom Motorradmagazin Mo im Rahmen einer Pressekonferenz erzählte, schwangen sich im vergangenen Jahr immer mehr junge Frauen auf ein Motorrad. "Fast 19 Prozent der Zulassungen im Bereich der kleineren Motorräder und Roller entfallen auf Frauen." Erstaunlich sei auch, dass sich 2018 nur neun Hersteller rund 93 Prozent aller Motorradverkäufe geteilt hätten. "Und das, obwohl auch hier auf der Messe ein buntes Angebot zu bestaunen ist."

Die Motorradwelt feiert ihren 25. Geburtstag. | Bild: Messe Friedrichshafen