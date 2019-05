Friedrichshafen vor 49 Minuten

Einblicke in die Bodenseeschifffahrt von anno dazumal

Anlässlich des Jubiläums „150 Jahre Seelinie und Trajekt“ gibt es in Friedrichshafen eine Themenführung. Da gibt es so einiges Wissenswertes darüber zu erfahren, wie Güterwaggons mit Motorfähren über den Bodensee transportiert worden sind. Die Führung wird am Sonntag, 5. Mai, um 14.30 Uhr wiederholt. Treffpunkt am Steg 4 beim Zeppelin-Museum.