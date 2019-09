von sk

Im Zuge des Dialogs zur Planung der Bundesstraße 31-neu (B 31-neu) zwischen Meersburg und Immenstaad gibt das Planungsteam des Regierungspräsidiums Tübingen (RP) Einblicke in die Planungswerkstatt. Die Veranstaltungen finden laut Pressemitteilung am Dienstag und Mittwoch, 22. und 23. Oktober, jeweils um 19 Uhr in der Linzgauhalle in Immenstaad statt.

Noch keine Vorstellung einer favorisierten Variante

Im Rahmen der beiden Veranstaltungen im Oktober wolle man den Bürgern die Möglichkeit geben, dem Team und den Gutachtern bei ihrer Arbeit über die Schulter zu schauen und sich über den aktuellen Planungsstand zu informieren, heißt es in der Mitteilung weiter. „Stück für Stück erhalten wir mehr Informationen aus den laufenden Untersuchungen.

Auf dieser Basis können wir die im Frühjahr vorgestellten Varianten optimieren und noch besser beurteilen. Über diesen Prozess und die weiteren Zwischenergebnisse wollen wir berichten“, wird Anne Dittmann vom Planungsteam des RP zitiert. Das Planungsteam weist darauf hin, dass die Wertung der zu untersuchenden Varianten bis zum Zeitpunkt der Informationsveranstaltungen noch nicht abgeschlossen sein wird. Die Vorstellung einer favorisierten Variante erfolge daher nicht.

Nach den öffentlichen Veranstaltungen finden die Dialoggremien statt, informiert das RP weiter. Demnach sollen die Initiativen und Verbände sowie die zufällig ausgewählten Bürger im November mit den Fachplanern die neuen Untersuchungsergebnisse und die Auswirkungen auf die Trassenoptimierung diskutieren können.

