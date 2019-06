von Gunter Schöbel

Wetterapps sind prima. Überall und stündlich zeigen sie die Regenhäufigkeit und die Sonnenscheindauer an. Manche haben sogar vier verschiedene Apps auf dem Handy, um Ungenauigkeiten bei der Wettervorhersage immer und überall abschätzen zu können. Regenradar, Luftdruck, Wind bestimmen die Freizeitplanungen. Viele sitzen angespannt in voll klimatisierten Räumen beim Arbeiten und bedauern die, die draußen noch zu Fuß und nicht klimacool in Funktionsklamotten unterwegs sind. Oder sogar mit den eigenen Händen wie in der Steinzeit arbeiten müssen. Vorbereitung und optimaler Schutz sind alles: Was sind das für Weicheier, diese Neuzeitmenschen – würden unsere Vorfahren sagen.

Eine Badenixe mit Sonnenschirm genießt auf dem den Pfahlbauten nachempfundenen Sprungturm das schöne Wetter und das kühle Nass. Die Aufnahme wurde im heißen Sommer 1928 am Pfahlbaustrandbad Unteruhldingen gemacht. | Bild: Archiv Pfahlbaumuseum

Vorsicht heiß! Am besten verlassen Sie die geschützten Räume nicht zwischen 11 und 15 Uhr. Es drohen Hitzerekorde. Über 40 Grad, gefährlich. Als ob es bei Bedarf keinen kühlenden Bodensee, Sonnenhüte oder Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50 geben würde.

Vorsicht, (Un)Wetter!

Vorsicht nass! Für das vergangene Wochenende warnte der Wetterdienst vor dem Gegenteil: einer Regenhäufigkeit von 99 Prozent. Kein Tropfen fiel. Die Freizeiteinrichtungen spürten diesen Warnaufruf an die Bevölkerung gewaltig. Ob Mainau, Schifffahrt oder Pfahlbauten: Die Besucherzahlen brachen ein. Vorausschauend planen ist eine Tugend der Germanen. Und wenn es doch dazu gekommen wäre, mit dem Starkregen? Dann hätte es doch für den absoluten Notfall noch Regenschirme, GoreTex und Gummistiefel gegeben.

Aufpassen Hochwasser! Das ist noch keinen Monat her. Das Telefon stand nicht still. Sind die Pfahlbauten jetzt bedroht mit dem vielen Wasser, stürzen sie ein? Wie viel Schnee liegt denn noch in den Alpen? Drei Meter im Montafon? Saufen Sie jetzt ab? Haben Sie Sandsäcke vorbereitet? Das war an Pfingsten, und das ist gerade zwei Wochen her. Die Zeitungen berichteten historisch über das Hochwasser von 1999 und 1965. Zwei Monate vorher sorgten sie sich in den Medien ganz heftig um das Gegenteil: einen austrocknenden Bodensee. Eine Insel, eine Insel ist im Bodensee infolge der Trockenheit aufgetaucht! Neu-Seeland am See.

Mal zu trocken, mal zu nass

Die Fragen blieben nicht aus: Was machen Sie dann, wenn wir wieder so einen trockenen Sommer bekommen wie 2018? Gab es das schon einmal in der Steinzeit? Müssen sie dann mittelfristig die Pfahlbauten Richtung See verlagern, damit sie weiterhin im Wasser und nicht an Land stehen können? Gemach, gemach, so schnell wie die Redaktionen ist der Bodensee noch nicht, und bis zum nächsten Katastrophenschneebericht im Dezember ist noch ein wenig Zeit.

Das in Stuttgart gemachte Wetter stimmt ohnehin nicht für uns am See, sagt Gunter Schöbel. Im Luftstau der Alpen ist eben alles anders. | Bild: Christel Voith

So langsam nervt die allgemeine Wetterhysterie, und man wünscht sich im Steinzeitdorf wieder eine angemessene Gelassenheit im Umgang mit den Daten zurück. Das in Stuttgart gemachte Wetter stimmt ohnehin nicht für uns am See. Im Luftstau der Alpen ist eben alles anders. Es bestehen lokale Windsysteme. Deshalb sind wir mit dem Schweizer Wetter besser bedient oder mit den genaueren regionalen Wetterstationen. Das weiß jeder Landwirt, aber noch nicht jedes Wettermedium.

Kein Drama, sondern Natur

Sicher müssen wir alle gegen den menschengemachten Klimawandel kämpfen. Der Bodensee schwankt nun aber mal seit der letzten Eiszeit vor 12 000 Jahren um ein paar Meter zwischen Sommer- und Winterstand. Und das tut er in einem jährlich bekannten Rahmen. Das ist kein Drama, sondern Natur. Gelassenheit ist angesagt. Und vor allem, liebe Touristen: Glaubt diesen Horrormeldungen nicht!

Vertraut euren eigenen Sinnen. Schaut mit euren natürlichen Fähigkeiten dem Wolkenspiel am Bodensee nach, lernt es deuten. Geht in den Schatten, wenn ihr euch vor zu viel Hitze fürchtet, oder hüpft einfach in den See. Dafür ist er ja in unserer paradiesischen Landschaft auch da. Beobachtet das Wetter selbst, haltet den Daumen in den Wind. Und lasst Euch durch diese digitalen Warnsysteme nicht ins Bockshorn jagen. Die letzten drei Millionen Jahre Menschheitsgeschichte haben tatsächlich ohne App funktioniert. Und ändern können wir am Wetter eh nichts.

Aber ein regionaler Wetterbericht mit den eigenen Wetterstationen am Bodensee: Das wäre schon was Tolles!