Wie wird das Kreisgesundheitsamt der Flut an Anfragen gerecht?

Das Gesundheitsamt befindet sich nach Auskunft von Pressesprecher Robert Schwarz seit Mitte Januar im Dauereinsatz. „Mittlerweile sind alle im Amt verfügbaren Kräfte damit beschäftigt“, bekräftigte er am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Darüber hinaus wurden Mitarbeiter anderer Ämter abgestellt, um zu unterstützen, beispielsweise beim Telefondienst.

Die telefonische Beratung stehe vor allem medizinischen Fachstellen zur Verfügung. Aber auch Bürger werden beraten. „Weil es täglich hunderte Telefonate sind, findet eine Vorabklärung statt, so dass nicht jeder sofort mit einem unserer Ärzte sprechen kann, das wäre nicht leistbar“, bitte Robert Schwarz um Verständnis.

Nach welcher Systematik werden Abstriche bei Patienten mit Corona-Verdacht gemacht?

Bisher prüften die Hausärzte anhand einer Checkliste die Dringlichkeit. Priorität hatten Patienten mit Krankheitssymptomen, die Kontakt zu einer infizierten Person hatten. Danach wurden über das Gesundheitsamt Termine im CTZ vergeben, um einen Abstrich machen zu lassen. Nach dieser Systematik wurden seit Start des Testzentrums in Oberteuringen vor zwei Wochen rund 270 Abstriche gemacht.

Seit Mittwoch werden allerdings nur noch Personen mit Corona-Verdacht getestet, die älter als 65 Jahre sind, eine schwere (chronische) Vorerkrankung haben oder beruflich im medizinischen oder pflegerischen Bereich tätig sind.

Was bedeutet das, wenn nicht mehr alle getestet werden, die sich angesteckt haben könnten?

„Es ist korrekt, dass wir das ‚Durchtesten‘ gesunder und symptomfreier Menschen für medizinisch nicht mehr sinnvoll halten“ bestätigt Robert Schwarz. Das sei auch wegen der beschränkten Laborkapazitäten nicht leistbar. Das heißt allerdings, dass nicht mehr alle Infizierten erfasst werden. Die Dunkelziffer der Corona-Infizierten ohne oder mit schwachen Symptomen dürfte also deutlich ansteigen, ohne dass sie und deren Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt werden können.

Vorräte an Mundschutz, Kittel und Desinfektionsmittel werden auch in Praxen knapp. Was rät das Landratsamt?

„Dem Krisenstab im Landratsamt ist die Versorgungssituation in vielen Praxen sehr wohl bewusst“, so Robert Schwarz. Das Landratsamt verfüge jedoch nicht über die materiellen Reserven, um die Praxen in allen erdenklichen Krisenszenarien mit jedwedem Material ausstatten zu können. Die Kreisbehörde wisse um die angespannte Situation, in der sich das Gesundheitssystem gerade befindet. „Viele Menschen leisten gerade Außergewöhnliches und werden auch noch eine ganze Zeit lang gefordert sein. Das verdient große Anerkennung.“

Seit drei Wochen arbeitet das Landratsamt im Stabsmodus. Was bedeutet das?

Das Landratsamt ist für den Katastrophenschutz zuständig, auch wenn der Katastrophenfall – anders als in Bayern – (noch) nicht ausgerufen wurde. In diesem Modus wird ein Krisenstab gebildet, der das Gesundheitsamt unterstützt und die Abstimmung mit anderen Behörden übernimmt. Leiter ist der Erste Landesbeamte Christof Keckeisen. Aktuell sind es nach Auskunft von Schwarz etwa 70 Personen der Kreisbehörde, die Corona durchgehend oder überwiegend von Amts wegen bearbeiten.