Zum ersten Mal sind am Mittwochabend alle fünf Kandidaten aufeinandergetroffen, die am 15. März in Lindau zum Oberbürgermeister gewählt werden wollen. Eingeladen hatten die Wirtschaftsjunioren Lindau-Westallgäu. Mehr als 1400 Bürger waren in die Inselhalle gekommen, in der Erwartung, danach besser über die fünf Bewerber informiert zu sein.

Mehr als drei Stunden wiederkehrende Fragen und Quizshow

Florian Daiber von den Wirtschaftsjunioren präsentierte als Moderator der mehr dreistündigen Veranstaltung eine Mischung aus Quizshow und immer wiederkehrenden Fragen, in denen direkte Gespräche der Kandidaten untereinander scheinbar nicht vorgesehen waren.

Kai Kattau, Leiter der Lindauer Garten- und Tiefbaubetriebe, tritt als unabhängiger Kandidat an. | Bild: Susanne Hogl

Kandidatur von Kai Kattau erst seit Montag bekannt

Erst am Montagmittag war bekannt geworden, dass sich in Lindau fünf Kandidaten als Stadtoberhaupt bewerben würden. Denn Kai Kattau, Leiter der städtischen Garten- und Tiefbaubetriebe, hatte zunächst noch eine Hürde meistern müssen. In Bayern benötigen parteiunabhängige Kandidaten je nach Stadtgröße eine bestimmte Anzahl an Unterschriften, die nur in der Stadtverwaltung abgegeben werden dürfen. Schließlich war es Kattau gelungen, statt der erforderlichen 190 sogar 275 Unterschriften zu bekommen.

Ebenfalls zur Wahl stellt sich der Lindauer Rechtsanwalt Mathias Hotz, unterstützt von der CSU, der Freien Bürgerschaft Lindau und durch die Junge Aktive Lindau.

Oberrechtsrätin Claudia Halberkamp, die von der SPD und den Freien Wählern unterstützt wird, arbeitet bei der Stadt Lindau. | Bild: Susanne Hogl

Mit Claudia Halberkamp bewirbt sich die zweite städtische Mitarbeiterin

Bereits zum zweiten Mal will Daniel Obermayr für die Bunte Liste Oberbürgermeister werden. Mit der Oberrechtsrätin Claudia Halberkamp, die von der SPD und den Freien Wählern Lindau unterstützt wird, bewirbt sich die zweite städtische Mitarbeiterin. Die fünfte Kandidatin ist die zweite gebürtige Lindauerin, Claudia Alfons, die als Richterin am Landgericht München tätig ist.

Claudia Alfons, gebürtige Lindauerin, ist als Richterin am Landgericht München tätig. | Bild: Susanne Hogl

Claudia Alfons: „Ich weiß, dass hier vieles noch besser sein könnte“

Eine Minute hatte jeder Bewerber Zeit, um zu erklären, warum er am besten als Lindauer Stadtoberhaupt geeignet ist. Selbstbewusst erklärte Claudia Alfons: „Ich bin stolze Lindauerin und ich weiß, dass hier vieles noch besser sein könnte.“ Kai Kattau forderte, dass die Insel als Zentrum gestärkt werden müsse und erntete dafür nicht nur Jubel.

Daniel Obermayr will für die Bunte Liste Oberbürgermeister werden. | Bild: Susanne Hogl

Daniel Obermayer will im zweiten Anlauf Oberbürgermeister werden

Daniel Obermayr sagte, er sei sich sicher, dass er der richtige Mann sei, um in Sachen alternative Mobilität und Klimaschutz die Inselstadt voranzubringen.

Der Lindauer Rechtsanwalt Mathias Hotz wird unterstützt von der CSU, der Freien Bürgerschaft Lindau und durch die Junge Aktive Lindau. | Bild: Susanne Hogl

Mathias Hotz stellt Liebe zu Lindau in den Vordergrund

Mathias Hotz sprach von seiner Liebe zu Lindau und der Chance, die Attraktivität der Stadt noch erhöhen zu können. Dafür müsse aber die gute Stimmung wieder zurückkehren. Die liege in Lindau derzeit wegen kontroverser Meinungen zum Thema Parkplätze und Gartenschau auf Eis. Claudia Halberkampf sicherte den Bürgern zu, die Stadt mit deren Hilfe weiterzubringen.