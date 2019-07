Polizeigroßeinsatz wegen Softguns: In Vorarlberg gab es in den vergangenen Monaten zwei Vorfälle, bei denen die Polizei eingreifen musste, da junge Männer mit täuschend echt aussehenden Spielzeugwaffen in der Öffentlichkeit unterwegs waren. Am deutschen Bodenseeufer kommt so etwas nach Angaben der Polizeidirektion Konstanz eher selten vor.

Das ist die spielerische Seite der Airsoftgeräte

Aber der Umgang mit den Airsoftgeräten kann auch Spaß machen, wie die Mitglieder des Airsoft-Sport-Vereins Vorarlberg (ASVV) bei ihren Waldspielen und den Treffen in der Vereinshalle zeigen wollen. Wir durften in der Nähe von Bregenz dabei sein und haben die andere, spielerische Seite der Airsoftgeräte kennengelernt.

Dieser Schweizer Softairspieler ist mit großem Gepäck angereist – Gewissenhaft stecken die Airsoftwaffen bis zur Ankunft im Wald in einem großen Koffer und werden erst vor Ort ausgepackt. | Bild: Susanne Hogl

Mischung aus Schnitzeljagd, Versteckspiel und Verkleiden

Es ist eine Mischung aus Schnitzeljagd, Versteckspiel und Verkleiden für Erwachsene. Die meisten der 23 erwachsenen Männer, die aus Deutschland, Österreich und der Schweiz an diesem Samstag in die Nähe von Bregenz gekommen sind, tragen Tranbekleidung – aber nicht weil sie Militärfans sind, sondern aus einem viel simpleren Grund: „Mit Tarnfarben kann man sich im Wald logischerweise besser verstecken“, erklärt und Vereinsvorsitzender Otto Bischof, der unter dem Namen „Crash Opa“ antritt. Der 60-Jährige hat ein strenges Auge darauf, dass sich alle die zum so genannten Waldspiel kommen, auch an die Regeln halten: „Wir sehen Airsoft als Sport und distanzieren uns ganz klar von Leuten, die mit Airsoftgeräten, die von echten Waffen optisch kaum zu unterscheiden sind, in der Öffentlichkeit auftreten“, erklärt Bischof.

Otto Bischos alias „Crash Opa“ sorgt als Vorsitzender beim Airsport Verein Vorarlberg dafür, dass alles nach strengen Regeln abläuft. | Bild: Susanne Hogl

Spiel auf einem abgesperrten, privaten Waldgelände

In das abgesperrte, private Waldgelände kommen deshalb nur jene an der Eingangskontrolle vorbei, die sich angemeldet haben und ihre Spielgeräte in Taschen und Koffern in den Wald tragen. „Bei uns gibt es Airsoftspieler aus allen Schichten – vom Busfahrer über den IT-Spezialisten bis zum Arzt“, erklärt Bischof. Aber warum einen schönen Frühsommertag mit Schutzbrille, dicken Klamotten und mit schweren Airsoftgeräten im Wald verbringen? Ein Schweizer Mitspieler sagt: „Wir spielen zwar in Gruppen und schießen aufeinander, aber es geht dabei um Konzentration und Taktik und Fairness. Denn jeder, der getroffen wurde, muss das anzeigen, da wir mit Kugeln spielen, die sich im Wald auflösen, aber optisch natürlich keine Treffer wie beim Paintball hinterlassen.“ Spaß mache ihm auch, dass es keine Sieger und Verlierer gibt – es werden einfach mehre Runden mit verschiedenen Aufgaben gespielt.

Softairwaffen sehen echten Waffen zum Verwechseln ähnlich – deshalb ist es verboten, solche Spielwaffen in der Öffentlichkeit zu tragen. | Bild: Susanne Hogl

Vorfälle in der Öffentlichkeit

Wenig Spaß haben dagegen Polizisten und Passanten in Deutschland und Österreich mit jenen, die mit Softairgeräten und anderen waffenähnlichen Gegenständen in der Öffentlichkeit hantieren. „Bei uns gab es in letzter Zeit nur einen Vorfall, bei dem ein 26-Jähriger im Seehas mit einer Softairwaffe unterwegs war“, sagt Polizeisprecher Markus Sauter. „Das Problem auch für unsere Beamten ist, dass die Softguns echten Waffen täuschend ähnlich sehen und auch wir sehr vorsichtig sein müssen. Wer solche Geräte besitzt, sollte sicher sein, dass sie ein deutsches Prüfzeichen (ein F in einem Fünfeck) haben oder im Zweifelsfall nachfragen.“ Sauter weist auch darauf hin, dass auch Softairwaffen, wenn sie aus kurzer Distanz Menschen treffen, zu schweren Verletzungen besonders im Gesicht führen können.

Was hier ein harmloses Spiel in einem privaten Wald ist, bereitet der Polizei in der Öffentlichkeit Sorgen. Immer wieder gibt es Vorfälle, bei den Menschen mit Airsoftguns, die echten Waffen täuschend ähneln, Passanten erschrecken oder sogar bedrohen. | Bild: Susanne Hogl

Polizei: „Meist strafunmündige Personen“

Obwohl es in den vergangenen Monaten zwei Vorfälle mit Softairwaffen in der Öffentlichkeit gab, spricht die Vorarlberger Polizei nicht von einer Häufung: „Es gab zwar in der Vergangenheit schon den einen oder anderen Fall, wo meist strafunmündige Personen, welche sich der Verwechslungsgefahr nicht bewusst waren, mit solchen Waffen angetroffen wurden“, sagt Wolfgang Dürr, Sprecher der Landespolizeidirektion Vorarlberg. „Es stimmt, dass die Verwechslungsgefahr zu echten Waffen sehr groß ist und daher ein Hantieren mit solchen Softguns/Softairwaffen in der Öffentlichkeit immer kritisch zu betrachten ist.“ Man könne aber für den Raum Vorarlberg nicht davon sprechen, dass „etliche Personen andere mit solchen Softguns/Softairwaffen erschrecken wollen“, so Dürr weiter.

Waldshut Polizeieinsatz: Jugendlicher hantiert mit Spielzeugpistole in Restaurant herum Das könnte Sie auch interessieren

Mit einer Anzeige muss jeder rechnen, der eine Softairwaffe in der Öffentlichkeit offen trägt oder benutzt, um andere Menschen damit zu bedrohen oder zu erschrecken. Das gilt laut Gesetzgebung in Deutschland und Österreich.