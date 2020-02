Überlingen vor 3 Stunden

Die Un-Marke Bodensee: Warum die Region auf internationalen Märkten untergeht

Marketingstrategen feilen seit Jahren an der „Marke Bodensee“. Doch fehlt es nach wie vor an der richtigen Zündung. Der Schwarzwald oder Tirol gelten als Weltmarken. Warum ist das aber mit dem Bodensee nicht so?