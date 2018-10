Sipplingen – Ein Interregioexpress war am Montagmorgen gegen den Auflieger eines Sattelschleppers geprallt, der irrigerweise in Sipplingen die Gleise überquerte. Zuvor hatte der Lastwagenfahrer mindestens fünf Verkehrsschilder missachtet, darunter drei Verbotsschilder. In Sipplingen selbst ließ er sich vermutlich von einem Umleitungsschild in die Irre führen. Dieses Schild wurde nach dem Unfall überklebt.

Die bei dem Zugunfall in Sipplingen zerstörte Ampelanlage liegt am Tag darauf noch neben den Gleisen. | Bild: Hilser, Stefan

In Sipplingen vor der Baustelle stehend, ließ er sich dann vermutlich von einem Schild in die Irre führen, das nach Aussagen des Regierungspräsidiums ausdrücklich nur für Fahrradfahrer gegolten habe: Ein Umleitungsschild, das über die Gleise führte, dort den Lastwagenfahrer aber in eine Sackgasse führte.

Nach dem Zugunfall wurde dieses und ein weiteres Schild überklebt, es hatte den Lkw-Fahrer wohl dazu verleitet, über die Bahnlinie zu fahren. | Bild: Hilser, Stefan

Für 30 Sekunden (siehe Interview mit der Polizei unten) hatte der Lastwagen auf den Gleisen gestanden, ziemlich genau die Zeit, die zwischen dem ersten Warnsignal, dem Absenken der Schranke und dem Herannahen des Zuges vergeht. Dass bei dem Crash, der sich um 7.45 Uhr ereignete, nur Leichtverletzte zu beklagen sind, wurde von einem Sprecher der Feuerwehr als großes Glück im Unglück bezeichnet.

Nach dem Zusammenstoß eines Sattelschleppers mit einem Interregioexpress am Bahnübergang in Sipplingen. | Bild: Hilser, Stefan

Rund eine viertel Million Euro, davon alleine 200 000 Euro am Regionalexpress, ist bei dem Unfall entstanden. Die Bahn antwortete auf Nachfrage, dass sie den Schaden noch nicht beziffern könne. 15 Menschen wurden laut DRK bei dem Unfall leicht verletzt, abweichende Meldungen gehen von 16 Personen aus, von denen vier die Nacht über im Krankenhaus bleiben mussten.

Die Irrfahrt Richtung Sipplingen

Der Lastwagen, der leere Glasflaschen und Maisstärke an Bord hatte, kam aus Niederösterreich, er erreichte am Morgen den Bodenseekreis und wollte weiter in Richtung Singen fahren. Bei Überlingen missachtete er vor der Ausfahrt Aufkirch die ersten Hinweisschilder, die ihn Richtung Autobahn geleitet hätten, und mit denen er darauf hingewiesen wurde, dass Sipplingen Richtung Ludwigshafen nicht passierbar ist.

An mindestens drei solcher Verbotsschilder fuhr der Lastwagenfahrer vorbei, bevor er in Sipplingen an der Baustelle strandete und nach links über die Gleise fuhr, wo er von einem Interregioexpress gerammt wurde. | Bild: Hilser, Stefan

Die Irrfahrt geht weiter

Dann umfuhr der 51-Jährige eine Längsabsperrung, die ihn nach rechts Richtung Aufkirch ausleiten sollte; er scherte stattdessen wieder nach links auf die normale Streckenführung ein, die lediglich für die Autofahrer mit Ziel Sipplingen offen stand. Auf der folgenden Strecke über die alte B 31, vorbei an Süßenmühle bis Sipplingen, missachtete er mindestens drei Durchfahrtverbotsschilder.

Das Unglück nimmt seinen Lauf

"Offensichtlich hat ihm sein Navigationsgerät so den Weg gewiesen", vermutet Dirk Abel, Sprecher des für die Beschilderung verantwortlichen Regierungspräsidiums. "Wer selbst Auto fährt, muss erkennen, dass das fahrlässig ist." Der Beschilderungsplan entstehe in Absprache mit allen Trägern öffentlicher Belange, er werde regelmäßig auf seine Funktionalität hin überprüft und gegebenenfalls angepasst.

Behörde ändert Beschilderung

Nun stand der Lastwagenfahrer in Sipplingen vor der Baustelle. Hier folgte er einem Umleitungsschild, das den Weg über die Bahngleise Weg wies. "Dieses Schild gilt, klar durch ein Zusatzschild kenntlich gemacht, nur für Fahrradfahrer", sagte Abel. "Wir müssen davon ausgehen, dass unsere Schilder gelesen und verstanden und dann auch beachtet werden." Weiter sagte Abel: "Das Umleitungsschild haben wir nach dem Unfall trotzdem mit orangenen Streifen überklebt, damit hier kein Lastwagen mehr links abbiegt. Wir haben alles richtig gemacht, wir wären verkehrsrechtlich nicht dazu gezwungen gewesen, das Umleitungsschild zu überkleben, doch verstehen wir auch, dass das Schild den Lastwagenfahrer zu einer Fehlfahrt verleitet hat und er dort in einer Sackgasse endete.“

Weiterhin Störungen im Bahnbetrieb

Nach dem Unfall kommt es weiterhin zu Verspätungen auf der Bahnstrecke. Die aktuelle Prognose zur Störungsbehebung gibt die Bahn AG mit Donnerstag, 18. Oktober, an. Demnach ist bis dahin mit Verspätungen auf der Strecke zwischen Überlingen Therme und Ludwigshafen zu rechnen. Grund sind Reparaturarbeiten am Bahnübergang.

Ermittlungen gegen Lastwagenfahrer Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Konstanz beantwortete Fragen zum Zugunfall von Sipplingen. Wo kam der Lastwagen her, und wohin sollte seine Fracht gebracht werden? Der Fahrer hat die Fracht unter anderem in Gmünd/Niederösterreich aufgenommen, Abladestelle war im Bereich Singen. Wissen Sie, wie lange der Lkw auf den Gleisen gestanden hatte und ob der Fahrer das Signal noch erkannt hatte? Nach bisherigen Erkenntnissen stand er für etwa 30 Sekunden, laut digitalen Daten, im Bereich des Gleises, bevor es dann offensichtlich zum Zusammenstoß kam. Bei Schnellzügen, so auch beim Interregio, ist es so, dass es nur wenige Sekunden dauert, bis die Schranken geschlossen sind und der Zug durchfährt. Die Schranken- u. Warnanlage am Übergang war nach Prüfung und Zeugenaussagen korrekt in Betrieb. Warum fuhr der Lkw über die Gleise? Er hatte sich beim Wenden offenbar bezüglich der Größe des Parkplatzes verschätzt. Für den Sattelauflieger ist der Platz recht begrenzt, um dort zu wenden. Wo und wie genau wollte der Fahrer eigentlich wenden? Das ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Hat sich der Fahrer, was das Wendemanöver betrifft, unrechtmäßig verhalten? Bezüglich der rechtlichen Bewertung ist es zu früh, hierzu eine Aussage zu treffen. Wie wird der Unfall rechtlich weiter verfolgt? Die Ermittlungen richten sich gegen den Fahrer des Lkw hinsichtlich eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und der fahrlässigen Körperverletzung in mehreren Fällen. Fragen: Stefan Hilser

