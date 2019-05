Bodenseekreis vor 4 Stunden

Die Europawahl im Bodenseekreis: Bittere Pillen für CDU und SPD

Beide Parteien verlieren deutlich an Wählerstimmen gegenüber 2014. Klarer Sieger im Kreis sind die Grünen: Sie legen zweistellig an Prozentpunkten zu. Auch am Seeufer spielt für die Bürger der Klimawandel die erste Geige – und die engagierte Jugend trägt mit ihren „Fridays for Future“-Kundgebungen einen wesentlichen Teil dazu bei.