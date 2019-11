von Wolfgang Gerstenhauer

Im Spätherbst hört man in den Wäldern im Bodenseekreis wieder öfter Hundegebell und das Knallen von Jagdgewehren: Die Drück- und Treibjagdsaison hat begonnen. Was sollten Verkehrsteilnehmer, Spaziergänger, Reiter oder Hundebesitzer jetzt beachten?

Wildschweine im Fokus der Jäger

Kreisjägermeister Hartmut Kohler ist sicher: „Ohne Bewegungsjagden könnten die Jäger ihren Auftrag zur Wildregulierung und Eindämmung von Wildschäden gar nicht mehr erfüllen.“ Das liegt laut Kohler am sogenannten Schwarzkittel-Problem. So nennen die Jäger die Wildschweine. Die sind bundesweit auf dem Vormarsch.

Mildere Winter sorgen für größeres Nahrungsangebot

Trotz steigender Jagdstrecken, so bezeichnet man die bei der Jagd erlegten Tiere innerhalb eines bestimmten Gebietes und Zeitraums, wächst ihre Population. Milde Winter infolge des Klimawandels sowie das reiche Nahrungsangebot werden dafür verantwortlich gemacht.

Kreisjägermeister ist von regulierender Wirkung der Jagd überzeugt

Was sagt Kohler zu kritischen Stimmen, die sagen, die Jagd reguliere den Wildbestand nicht? „2017 lag unsere Jagdstrecke im Land bei den Sauen auf einem Rekordhoch von 78 600, 2018 nur noch bei 47 800 Stück. Das ist ein Rückgang um 40 Prozent.“ Das beweise seiner Ansicht nach, dass die Jagd regulierende Wirkung habe.

Kreisjägermeister Hartmut Kohler: „2017 lag unsere Jagdstrecke im Land bei den ‚Sauen‘ auf einem Rekordhoch von 78600, 2018 nur noch bei 47800 Stück. Das ist ein Rückgang um 40 Prozent.“ | Bild: Baur, Martin

Verbreitung von Seuchen soll verhindert werden

Wenn viel Nahrung vorhanden sei, klettere die Vermehrungsrate der Wildschweine mitunter auf 300 Prozent pro Jahr. Prekär sei die Situation derzeit durch die Afrikanische Schweinepest, informiert Kohler.

In Polen sei sie jetzt in einem Gebiet ausgebrochen, das nur noch 80 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt ist. Die für Schweine tödliche Seuche breite sich über Wildschweinbestände schnell aus und könne in der Massentierhaltung massive Schäden verursachen.

Wie Bewegungsjagden ablaufen

Bei einer Bewegungsjagd kooperieren Jäger und Treiber, um die Wildtiere zu beunruhigen und in Bewegung zu bringen, erklärt Kohler. Auf speziellen Ständen sitzen die Waidmänner und -frauen an, um ausgewählte Tiere zu erlegen. Für die Jagd auf Wildschweine biete sich diese Jagdform deshalb an, weil sie effizient sei und die Tiere nur vergleichsweise kurz gestört würden. Kohler schätzt, dass im Bodenseekreis fast 50 Prozent der Sauen so erlegt werden.

Bewegungsjagden Dabei handelt es sich um Jagden zur Regulierung der Hirsch-, Reh- oder Wildschweinpopulation, bei denen die Wildtiere kurzzeitig beunruhigt und in Bewegung gebracht werden.

Absperrungen und Warnschilder weisen auf Jagd hin

„Gefährlich wird es nur, wenn Jagdveranstalter oder -teilnehmer die Vorschriften der Unfallverhütungsvorschrift UVV Jagd missachten oder wenn sich Autofahrer, Wanderer oder Hundehalter nicht um Absperrungen, Warn- und Hinweisschilder scheren“, meint Kohler.

Mit Warnschildern wird auf Treibjagden hingewiesen. | Bild: Simon, Guy

Letzteres bestätigt auch Oliver Weißflog vom Polizeipräsidium Konstanz: „Die Hauptrisiken liegen darin, dass Verkehrsteilnehmer oder Spaziergänger Geschwindigkeitsbegrenzungen und Absperrungen nicht beachten.“

Oliver Weißflog, Polizeipräsidium Konstanz: „Die Hauptrisiken solcher Jagden liegen darin, dass Verkehrsteilnehmer oder Spaziergänger Geschwindigkeitsbegrenzungen und Absperrungen nicht beachten.“ | Bild: Polizeipräsidium Konstanz

Tipps für Autofahrer und Waldnutzer

Kohler bittet Autofahrer darum, im Umfeld von Jagden besonders vorsichtig zu fahren und Geschwindigkeitsbegrenzungen strikt einzuhalten. Waldnutzern wie Spaziergängern oder Mountainbikern rät er, Absperrungen und Warnschilder zu beachten und auf befestigten Wegen zu bleiben. „Hunde bitte an die Leine nehmen! Reiter sollten abgesperrte Bereiche möglichst weiträumig umschlagen“, so Kohler.

Jäger nehmen an Infoveranstaltungen und Kursen teil

Zur Frage, was die Jägervereinigungen tun, um Bewegungsjagden sicherer zu machen, meint Kohler: „Der Landesjagdverband und unser Kreisverein informieren unsere Jäger jedes Jahr aufs Neue über aktuelle Vorschriften und Sicherheitsmaßnahmen. Außerdem haben wir viel Geld in einen Schießstand investiert, wo man die Bewegtjagd üben kann.“ Flankiert werden diese Maßnahmen durch ein entsprechendes Kursangebot vom Landesjagdverband sowie vom Landesbetrieb ForstBW.

Teilnehmer müssen Schießfertigkeiten unter Beweis stellen

Das Jagd- und Wildtiermanagementgesetz schreibt außerdem vor, dass die Teilnehmer solcher Jagden jedes Jahr ihre Schießfertigkeit auf bewegte Ziele unter Beweis stellen müssen. Wer nicht trifft, ist auch nicht mit von der Jagdpartie.

Wer durchfällt, darf nicht an Jagden teilnehmen

Für Martin Roth, Förster und Leiter der Jagdschule Salem, ist Sicherheit bei der Jagd auch eine Frage der Ausbildung: „Wir legen Wert darauf, dass unsere Jagdschüler sicher und verantwortungsvoll mit Jagdwaffen umgehen und nicht unüberlegt schießen. Wer bei der Waffenhandhabung versagt, ist durchgefallen. Da gibt es kein Pardon.“

Keine Unfälle bei Bewegungsjagden im Bodenseekreis bekannt

Offenbar bewähren sich die Maßnahmen der Jägervereinigungen in der Region. „Uns sind keine Unfälle im Zusammenhang mit Bewegungsjagden bekannt“, sagt Stefan Kordeuter, Wildtierbeauftragter beim Landratsamt des Bodenseekreises. Das bestätigt auch Oliver Weißflog von der Polizei.

Unser freier Mitarbeiter Wolfgang Gerstenhauer ist selbst Jäger und nach einer Zusatzausbildung auch Wildtierschützer. Auch die Ausbildung zur Fachperson im Wildtiermonitoring hat er absolviert. In anderen Bundesländern heißen diese Fachpersonen Wolfsberater.