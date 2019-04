von sk

Ein Lernort der besonderen Art war die Stephan-Brodmann-Schule in Immenstaad am Samstag: Beim Kreisentscheid des Jugendrotkreuzes im DRK-Kreisverband gab der Nachwuchs im Alter von sechs bis 27 Jahren sein Bestes – schließlich winkte den Siegern in den vier Altersgruppen die Teilnahme am Landesentscheid, heißt es in einer Mitteilung des DRK-Kreisverbandes. Carmen Schreiber und Julian Schweikart von der DRK-Kreisjugendleitung freuten sich: Das Teilnehmerfeld war mit 120 Kindern und Jugendlichen fast doppelt so groß wie im Vorjahr. Und erstmals hatten acht der 14 Ortsvereine im DRK-Kreisverband ihren Nachwuchs zum Kreisentscheid gemeldet – so viele wie noch nie.

Pokale für die Sieger

Alle acht Stationen waren doppelt, teils sogar sogar dreifach aufgebaut worden, damit der Wettbewerb zügig durchlaufen konnte. Dennoch war es für die Teilnehmer, für die 40 Schiedsrichter um Oberschiedsrichter Michael Bertel sowie für das Team in Organisation und Technik ein langer Tag. Frühmorgens ging es los, nach 17 Uhr schließlich wurden die Sieger geehrt. Für alle gab es Urkunden und Medaillen, für die Erstplatzierten zusätzlich einen Pokal. Mittags bekochten Mitglieder des DRK-Ortsvereins Heiligenberg die gesamte Truppe mit Spaghetti.

120 Kinder und Jugendliche aus acht Ortsvereinen des DRK-Kreisverbandes nahmen am Kreisentscheid in Immenstaad teil. | Bild: Ruediger Schall

Begeistert vom "Streichelzoo" der Malteser

Alle Aufgaben waren vom Jugendrotkreuz im DRK-Landesverband vorgegeben worden. An drei Stationen war Rotkreuz-Wissen gefragt: Schon die Jüngsten kennen die Lebensgeschichte von Henry Dunant, Gründer des Roten Kreuzes. Sie lernen in den Gruppenstunden die Grundsätze kennen und viele weitere Details um die Rotkreuz-Bewegung. Die Teilnehmer brachten ihre Erste-Hilfe-Kenntnisse an, sie planten einen Aktionstag in der Fußgängerzone, sie dichteten und malten und stellte sich einem Ratespiel. Zur Auflockerung zwischendurch konnten die Kinder und Jugendlichen an zwei Spielstationen Punkte sammeln. Begeistert waren vor allem die Jüngeren vom „Streichelzoo“: Ehrenamtliche Kräfte der Rettungshundestaffel der Malteser Bodensee waren mit fünf ihrer Rettungshunde zum Kreisentscheid gekommen, um sich und ihre Arbeit mit den Vierbeinern vorzustellen.