„110 ist der Notruf, nicht die Auskunft... daran hat sich auch in Zeiten von Corona nichts geändert!“ Mit diesem Post hat sich die Polizei Ravensburg auf Facebook an die Menschen gewandt. Weiter heißt es: „Unsere Kollegen in der Einsatzzentrale berichten vermehrt von Anrufen über die 110, in denen Menschen Fragen zur aktuellen Corona-Situation stellen, hauptsächlich rund um die erlassenen Verbote und Verordnungen.“

Rechtsverordnung „Wir verstehen, dass Ihr großen Infobedarf habt. Aber die Polizei hat die Verordnungen nicht erlassen, sie ist nur für deren Überwachung zuständig“, schreibt die Polizei in ihrem Facebook-Post und verweist auf die aktuell gültige Rechtsverordnung auf der Internetseite der Landesregierung: www.baden-wuerttemberg.de

Wie viele solcher Anrufe derzeit eingehen, wird bei der Polizei nicht erfasst. „Die Kollegen in der Einsatzzentrale versuchen, solche Anrufe möglichst schnell zu beenden, um die Leitung wieder frei zu haben“, sagt Oliver Weißflog von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Ravensburg, das auch für den Bodenseekreis und den Kreis Sigmaringen zuständig ist.

Einsatzzentrale wurde etwas aufgestockt

Der Notruf 110 sei – ebenso wie die 112 auch – ausschließlich für Notfälle und dringende Hilfeersuchen gedacht. „Diese Leitungen müssen freigehalten werden von weniger wichtigen Anliegen“, schreibt die Polizei dazu bei Facebook. Und Polizeisprecher Oliver Weißflog ergänzt: „Es wäre fatal, wenn ein Notruf aus einem solchen Grund nicht bei uns ankommt.“ Die Einsatzzentrale sei bereits leicht aufgestockt worden, um die Corona-Situation zu bewältigen.

Friedrichshafen Läden öffnen oder schließen, auch wenn sie offen bleiben dürfen? Das könnte Sie auch interessieren

Über die 112 gehen „Gott sei Dank wenig solche Anrufe ein“, macht Jörg Pfeifer, Fachbereichsleiter der Integrierten Leitstelle Bodensee-Oberschwaben, deutlich. Doch auch er betont: Die 112 sollte nur gewählt werden, wenn ein akuter Notfall oder eine lebensbedrohliche Situation vorliegt. Für alles andere gebe es andere Nummern. Über die Nummer 116 117, die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdiensts, kommen bei der Leitstelle hingegen momentan unzählige Anrufe zur Corona-Pandemie an. „Über die Nummer erreichen uns gerade weit über 100 Prozent mehr Anrufe als an einem normalen Tag ein“, so Pfeifer.

Verhalten im Verdachtsfall Das richtige Vorgehen wird auf der Internetseite des Bodenseekreises beschrieben. Dort sind auch die Nummern der jeweiligen Info-Telefone zu finden. Informationen im Internet: www.bodenseekreis.de

Allerdings gilt auch hier, die Leitstelle ist keine Informationshotline für Fragen rund um die Pandemie. Über die 116 117 werden den Anrufern niedergelassene Ärzte vermittelt, die Patienten in dringenden medizinischen Fällen ambulant behandeln. Für Menschen, die den Verdacht haben, mit Coronaviren infiziert zu sein und Krankheitssymptome haben, ist hingegen der Hausarzt der erste Ansprechpartner. Nach einem Anruf beim Hausarzt klärt dieser zusammen mit dem Gesundheitsamt das weitere Vorgehen. „Die Kollegen in der Leitstelle geben keine Handlungsempfehlungen heraus. Dafür sind sie auch gar nicht geschult“, sagt Pfeifer.

Patrick Hofmeister nimmt in der Leitstelle Bodensee-Oberschwaben Anrufe entgegen. Auch hier ist in den vergangenen Wochen die Arbeitsbelastung gestiegen. | Bild: Fabiane Wieland

Bei der Zahl der Anrufe in der Integrierten Leitstelle kommt es immer wieder zu Spitzen. „Die lassen sich im Vorfeld schwer abschätzen“, sagt Jörg Pfeifer. Inzwischen habe man „das Personal in der Leitstelle hochgefahren“ und sogar mit Ausbildungsmaßnahmen begonnen, „denn auch wir können natürlich nicht ausschließen, dass Mitarbeiter erkranken und damit ausfallen werden“.

Friedrichshafen „Hier ist der Notruf“: Auch in der Fasnacht sind die Mitarbeiter der Rettungsleitstelle rund um die Uhr im Einsatz Das könnte Sie auch interessieren

Während Mitarbeiter der Leitstelle normalerweise auf Wunsch auch Schichten im Rettungswagen übernehmen können, habe man die Bereiche jetzt komplett voneinander getrennt. Auch die Arbeitsplätze in der Leitstelle wurden auf mehrere Räume verteilt, um die Gefahren von Ansteckungen zu minimieren.

Arbeitsbelastung ist gestiegen

Wie in vielen Bereichen des Gesunheitswesens ist nach Angaben vor Jörg Pfeifer die Arbeitsbelastung in der Leitstelle aufgrund der Corona-Pandemie in den vergangenen Wochen gestiegen. „Wir sind daher unglaublich froh, dass wir solche Mitarbeiter haben.“