Der Besucher schließt die Augen, als er in den Apfel beißt: „Genau, dieses Knacken! Genau so haben die geschmeckt!“ Die Gewürzluike war sein Lieblingsapfel als Kind. „Den habe ich geliebt. Der hat ein ganz ausgewogenes Verhältnis von Süße und Säure. Irgendwann ist er verschwunden, als überall die Kurzstämme kamen“, sagt Albert Birnbaum. Beim Streuobstfest des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) hat er die dunkelrot gestreiften Äpfel wiedergefunden.

Hier wachsen 60 verschiedene Sorten

60 verschiedene Sorten wachsen im Streuobstgarten Weilermühle. Sie haben fantasievolle Namen wie „Teuringer Winterrambour“, „Schöner vom Neckartal“, „Horneburger Pfannkuchenapfel“ oder „Geflammter Kardinal“. In diesem Herbst hängen die Äpfel dicht gedrängt an den Ästen. „Ich habe selbst gestaunt, wie wenig den Bäumen die Trockenheit anhaben konnte“, sagt Elli Miller, Diplom-Agraringenieurin und Hochstamm-Expertin des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND). „Aber so ein alter Baum hat ein riesiges Wurzelwerk. Die Wurzel eines Baums ist so groß wie die Krone – und wenn ich die Bäume beschneide, bleibt die Wurzel ja gleich.“ Ein „Berlepsch“ hat sie besonders überrascht. Der alte Baum hat seit Jahren nicht getragen. „Berlepsch ist ein ganz edler Speiseapfel, aber der Baum war so halblebig. Im Frühjahr habe ich ihm einen richtigen Formierungsschnitt verpasst“, sagt sie. Jetzt leuchten gelbrote Früchte bis in die obersten Zweige.

Vielfalt zum Probieren: 60 verschiedene Obstsorten wachsen in der Weilermühle.

Der Schnitt war gerade in diesem Jahr wichtig, da die Bäume sehr viele Früchte angesetzt haben. In den Frostnächten 2017 sind auch bei den Hochstämmen die Blüten erfroren. „Im letzten Jahr gab es hier fast gar keine Äpfel“, sagt Miller. Die Bäume steckten ihre Energie in Frühjahr und Sommer in die Knospenbildung, da sie keine Früchte ernähren mussten. Vor allem alte Sorten bringen oft nur alle zwei Jahre eine gute Ernte. Alternanz nennt sich dieses Phänomen. „In diesem Sommer haben die Bäume übertragen, wenn sie nicht gründlich beschnitten wurden“, erklärt Miller. Im schlimmsten Fall brechen die Äste unter der großen Last.

120 Hochstämme in der Weilermühle

120 Hochstämme pflegt der BUND in der Weilermühle, nicht nur um die Sortenvielfalt zu erhalten. „Jahrhundertelang war die Landschaft hier geprägt von Streuobstwiesen“, sagt Marion Morcher, Leiterin der Geschäftsstelle des BUND Friedrichshafen. In Gärten dienten sie der Selbstversorgung, auf Weiden spendeten sie dem Vieh Schatten und unter „Vesperbäumen“ machten Bauern und Landarbeiter Pause. „In den 1960er und 1970er Jahren wurden viele gefällt, es gab sogar Prämien für die Rodung“, sagt sie. Intensivierung von Landwirtschaft und Obstbau, Flurbereinigungen und Siedlungsdruck deziminieren sie weiter. Allein im Bodenseegebiet gingen die Bestände von 1965 bis 1990 um über die Hälfte zurück. Damals initiierte der BUND die ersten Streuobstprojekte.

In den Höhlen alter Bäume wohnen öfter Fledermäuse. Diese hier ist aber zu niedrig, erklärt Hochstammexpertin Elli Miller.

Schnitt zu Saisonbeginn entscheidend

Die meisten Obstbauern der Region setzen auf ertragreichere Niederstämme. Auch die sind meist gut durch den trockenen Sommer gekommen. „Da hängt es von Standort und Bodenqualität ab“, sagt Manfred Büchele, Geschäftsführer des Kompetenzzentrums Obstbau-Bodensee in Bavendorf. „In kräftigeren Böden reichen die Wurzeln ausreichend tief, in Langenargen oder Bodman mussten die Obstbauern bewässern.“ Bekommt das Obst zu wenig Wasser, wird es zu klein. Auch für diese Plantagen war der Schnitt zu Saisonbeginn entscheidend, da wegen der Frostnächte auch neue Sorten mehr Blüten trieben. Vor allem sei die Qualität gut: „Das Obst hat durch die Sonne Rekordwerte, was den Zuckergehalt angeht“, sagt Büchele. Das merken die Besucher beim BUND-Streuobstfest. Der vor Ort gepresste Saft aus frisch gesammelten Apfeln findet jede Menge Abnehmer. „Der schmeckt wie Apfel pur“, sagt Stefanie Erhard. Sie ist mit ihren drei Kindern hier und hat sich eine Flasche zum Mitnehmen abgefüllt.

Streuobstwiese Die Streuobstwiese ist eine Art Gegenkonzept zur industriellen Landwirtschaft: Statt Monokulturen wachsen auf den Wiesen verschiedene Apfelsorten, oft gemeinsam mit Birnen, Kirschen und Walnüssen. Sie bilden einen Lebensraum für rund 5000 Tier- und Pflanzenarten. Darunter sind stark gefährdete wie Steinkauz, Wendehals und die Fledermäuse „Braunes Langohr“ und „Großer Abendsegler“. Die Asthöhlen alter Bäume bieten Brutmöglichkeiten für Vögel und kleine Säugetiere, in kleineren überwintern Schmetterlinge. Totholz wird zur Wohnung für Käfer und Eidechsen. Auf dem Boden gedeihen die selten gewordenen Wiesenglockblumen, Wiesen-Kümmel und Wiesen-Salbei, dazwischen leben Feldspitzmaus, Blindschleiche und Grasfrosch. Streuobstwiesen werden mit verschiedenen Programmen unterstützt. Der Bodenseekreis fördert den Baumschnitt und gibt junge Hochstämme zu günstigen Preisen ab. Vom Land gibt es Zuschüsse etwa für Lesemaschinen. Der Naturschutzbundes BUND sorgt über sein Streuobstprogramm nicht nur für einen festen, relativ hohen Preis, den die Mostereien den Obstbauern zahlen. Er beteiligt sich auch an der Vermarktung des Saftes.

